El PP ve "muy grave" el vínculo de Brey con la firma Fomento de Inversión y Contratas

El edil de Obras de Silleda, Klaus Brey, volvió a protagonizar por segunda vez un pleno. Y no fue porque presidiese el de ayer en ausencia del alcalde, Manuel Cuíña, por problemas de salud. La causa tampoco era, como en noviembre, la licencia para su explotación de porcino en Cira. Ya al final de la sesión, en el turno de ruegos y preguntas, el popular Ignacio Maril interpeló por qué se había concedido la rehabilitación de una infravivienda a una firma de Lalín para, minutos después, hablar de "irregularidades gravísimas" al tener constancia de una empresa, Fomento de Inversión y Contratas, montada el año pasado entre Brey, Daniel Cuíña Iglesias (hijo del regidor), y Fernando Pena Caramés, responsable de la firma Endenor. Esta compañía ha realizado en los últimos meses diversos trabajos para el Concello, "como limpiezas en el colegio o la senda de O Castro", tal como indica Maril.

Los populares no cargan contra la presencia de Brey en la firma, ya que no existe incompatibilidad con su dedicación exclusiva como concejal, sino contra ese vínculo con una de las firmas que, junto a Taboada y Míguez Xestoso, se lleva buena parte de las adjudicaciones de obras del gobierno local. "Pregunten a sus compañeros qué está pasando", les espetó Maril a los concejales del PSOE. Por su parte, Brey aclara que la firma echó a andar hace ocho meses "para comprar una finca en una parcela del polígono de San Cibrao das Viñas, en Ourense". Una vez comprado el predio, el edil decidió desligarse, hace mes y medio, de Fomento de Inversión "porque me cambiaron los planes", en alusión al proyecto de su citada granja de cerdos.

El debate no dio más de sí en pleno, ya que el gobierno volverá a contestar las preguntas por escrito. Tampoco dio pie a debatir la única moción del PP en contra del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. El PSOE votó en contra de su urgencia alegando que "tenemos que estudiarla", en palabras del ayer presidente accidental.

Reunión sobre la AP-53

Quien si presentó mociones fueron tanto el PSOE, con dos propuestas, como el Bloque, con tres. Su portavoz, Tania Cornado, obtuvo el respaldo de todos los ediles en la petición de multar a Acega por los cobros erróneos en el peaje de la AP-53. La moción exige además que se reponga el personal en las cabinas. Brey anunció que la próxima semana el regidor mantendrá un encuentro la semana que viene con la subdelegada del Gobierno para abordar esta polémica. Desde el PSOE se indicó la necesidad de devolver todos los cobros indebidos, y no solo de los que se tienen constancia en los meses de noviembre y diciembre.

También salió adelante, pero con la abstención del PP, la moción en defensa de la sanidad pública mediante la cobertura de bajas de los médicos y la eliminación de las listas de espera. Los populares mantuvieron un encuentro con el delegado de zona para solucionar los problemas de personal del consultorio de A Bandeira.