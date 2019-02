Medio Ambiente remite su visto bueno a la gestión de residuos en la obra de la alameda

El Concello de A Estrada cuenta ya con el acta favorable de la Xunta de Galicia a la gestión de residuos vinculada a la obra de reurbanización y ampliación de la alameda. Después de las visitas realizadas por un inspector de Medio Ambiente a lo largo de esta semana, el gobierno local da por cerrada la polémica, surgida después de que trascendiese que la Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia (Arcodega) puso en conocimiento de la consellería lo que consideró una "actividad presuntamente ilegal de gestión de residuos de construcción y demolición" en estas obras, una situación de la que también se hizo eco Móvete.

El gobierno que encabeza José López Campos entiende, tras la lectura del acta y ya desde la propia visita del inspector, que Medio Ambiente no albergaba dudas especto de la gestión de los residuos que pudo observar in situ y sobre la que se le facilitó amplia información desde el Concello. No en vano el departamento descartó la realización de catas que llegó a ofrecerle el alcalde. En el informe se recoge que "no se aprecian enterramientos" de residuos y que parte de estos se utilizaron en la intersección entre Castelao e Iryda para permitir la entrada de camiones a la obra. Se indica que el Concello facilitó toda la documentación y los albaranes de la primera fase de actuación y que se está ahora pendiente de la llegada -el 5 de febrero, previa solicitud del 14 de enero- de un gestor de residuos como planta móvil.

En este sentido, López Campos explicó que lo primero que se hará con esta planta es separar los residuos y hacer un primer machacado de los mismos que permita retirar aquellos no valorizables (principalmente hierros). Los valorizables se machacarán y se aportarán al terreno para las zonas duras del nuevo parque. Se filtrará también a tierra vegetal, a fin de retirar cualquier pequeño resto de tubería de riego o cables de instalación eléctrica. Una vez finalizado el proceso, este material se utilizará para la capa vegetal en las zonas verdes.

"Cerramos este capítulo y creo que va a ser una actuación de la que nos sintamos orgullosos", opinó ayer el alcalde. Aunque reconoció que sigue sin comprender que se haya generado una polémica "a todas luces artificiosa" en torno a este asunto, consideró que finalmente este conflicto vendrá a aportar valor añadido, poniendo el foco sobre lo que, estimó, "será un ejemplo de buenas prácticas" en materia de gestión de residuos respetuosa con el medio ambiente. En todo caso, el Concello remitirá a la inspección lo sucesivos albaranes de tratamiento de residuos.