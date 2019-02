Las estafas por la red se disparan y empañan las cifras de criminalidad en la provincia

Las estafas cometidas por internet o a través de las nuevas tecnologías se disparan. De hecho, esta modalidad delictiva creció el pasado año superando en más del doble el número de casos respecto a 2017, hasta el punto de que han logrado ensombrecer la evolución de la criminalidad y llevarla a cifras negativas con un incremento del número de ilícitos detectados en la provincia.

Así lo explicó la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, en el transcurso de la junta provincial de seguridad celebrada el miércoles en Pontevedra y en la que contó con la participación de la comisaria provincial de la Policía Nacional, Estíbaliz Palma; con el teniente coronel de la Guardia Civil (responsable actualmente de la Comandancia), Manuel Touceda; y el responsable de la comisaría de Vigo-Redondela. Larriba subrayó que este tipo de delito se produce, casi en exclusiva, en los ámbitos urbanos, dado que es en el territorio de la Policía Nacional en el que se disparan las denuncias por este tipo de infracciones.En el ámbito de los delitos graves, es decir, aquellas estafas de mayor entidad y cuyo valor defraudado superan los 400 euros, los ilícitos denunciados a lo largo del pasado año en la provincia se han disparado un 115%. El aumento de las denuncias es todavía mayor entre los delitos leves, es decir, aquellos de menor cuantía, que se dispararon en torno a un 150%.

Índice de esclarecimiento

Según indicó la Subdelegada, el elevado número de denuncias por estos fraudes es la principal causa del ascenso de la criminalidad el pasado año en la provincia que pasó de contabilizar 14.522 ilícitos en 2017 a los 15.720 con los que se cerró el pasado ejercicio. En territorio de la Guardia Civil, sin embargo, el número de denuncias de este tipo descendieron un 3,8%, lo que demuestra que es una problemática que se registra sobre todo en ámbitos urbanos frente a las zonas rurales, con una población más envejecida y que con menos usuarios de los canales tecnológicos a través de los cuales se perpetran estos fraudes.

Larriba explicó que, si no se tienen en cuenta este tipo de infracciones, las cifras de criminalidad de la provincia son "muy buenas" con un índice de esclarecimiento de delitos que se sitúa en el 55%, diez puntos más que la media a nivel nacional.

Todo ello a pesar de que los delitos por internet no es la única figura delictiva que creció en 2018. En este sentido, la comisaria Estíbaliz Palma reconoció que también los robos en domicilios acabaron el año con un ligero repunte. En todo caso, la tendencia es mejor que en lo que respecta a los delitos por internet. Y es que tras un verano aciago en el que aumentaron de forma notable los robos en domicilios (especialmente en el área de Vigo-Redondela, que concentra el mayor peso de estos ilícitos en la provincia), se llevaron a cabo varias operaciones policiales que permitió la desarticulación de diversos grupos organizados (uno integrado por ciudadanos georgianos y otro por albano-kosovares) que permitió reconducir la situación y cerrar el año con mejores cifras en cuanto a robos. Una mejoría que, sin embargo, no fue suficiente para levantar las malas cifras que se habían acumulado durante el verano. El inicio de año, explica la Comisaría, no ha sido malo en lo que a los robos en domicilios se refiere.

Investigación en cofradías

El teniente coronel Touceda se refirió también a la operación puesta en marcha por la Guardia Civil de Pontevedra sobre el supuesto falseamiento de vales de capturas de marisco por parte de dos cofradías de la Ría de Pontevedra. Señaló que el operativo está todavía en "fase de investigación" tras el balance provisional de 20 personas investigadas. El teniente coronel no descartó extender estas investigaciones a otras cofradías si se detecta que se trata de prácticas generalizadas.