Debut con 14 anos no desfile de Merza

Hai outra muller, vinculada a Ana Agra, que tamén supón a canteira dos Xenerais en Cruces. Alexandra Torres élle curmá pero por vía paterna. Con só 14 anos, participou por primeira vez no Entroido de Merza en 2018. E este ano tén pensado volver. Non é a única muller que se viste de Xenerala nesta parroquia, pois tamén figura dende hai tempo Belén Guzmán, a presidenta do colectivo Vello dos Cornos. Tanto en Merza como en Lamela ou A Bandeira o relevo dos Xenerais semella estar asegurado, pois ano tras ano vanse incorporando mozos, ata o punto de organizar, no caso da Bandeira, un Alto Infantil. O compromiso das novas xeracións é vital para manter prendida unha tradición que se remonta a mediados do século XIX e é única en toda a Península.