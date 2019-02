Juan José Cruz, concejal no adscrito de Lalín, pide al alcalde la localidad, Rafael Cuíña, que "no haga política con la Feira do Cocido" recordando que el mandatario "vomita las navajadas políticas que le da la gana". Cruz opina, además, "de forma chistosa" que "si Cuíña no quiere hacer política, tampoco estaría mal que buscase pregoneros que no estén ideológicamente tan marcados como el de este año, por ejemplo".