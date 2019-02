Casares asegura que hay días en los que tres médicos de Lalín asumen el trabajo de diez

Los socialistas gallegos elevarán al parlamento una serie de iniciativas con las que pretenden poner en evidencia las carencias que presente el centro de salud de Lalín. Su vocal en la comisión de Sanidade en la cámara autonómica, Julio Torrado Quintela, y el portavoz municipal, Nicolás González Casares, mantuvieron ayer un encuentro con profesionales del ambulatorio para escuchar sus demandas y, también, corroborar otras que habían sido denunciadas en los últimos tiempos por los socialistas lalinenses.

Casares ejemplificó los problemas del centro sanitario en lo acontecido anteayer, cuando en el turno de mañana tres médicos de familia tuvieron que asumir el trabajo de la decena de facultativos que trabajan en este turno. Bajas justificadas o desplazamientos a domicilios de los profesionales fueron, según el también teniente de alcalde el motivo por el que el servicio funcionó con estas serias carencias asistenciales. Esta situación de precariedad, dijo, se debe al pasotismo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en la cobertura de plazas de facultativos; un problema que se arrastra desde hace demasiado tiempo. González Casares indicó que el plantel de médicos de familia está compuesto por una decena de profesionales en el turno de mañana y otros tres en el de tarde. Al no cubrir estos puestos, remarcó, se produce una clara merma en la calidad asistencial para los pacientes, que, en casos, solo pueden ser atendidos por los médicos durante cuatro o cinco minutos y los facultativos están sometidos a un nivel de estrés laboral por tener que pasar consulta, en casos, a 50 ó 60 pacientes. "Esto es fruto de los recortes, aunque la consellería va a decir que no hay personal". Otra problemática tiene que ver, indicó, con las demandas no atendidas de material de uso cotidiano.

Por otro lado, aseguró que en el Punto de Atención Continuada (PAC) solo trabajan en las guardias dos facultativos, que comparten un enfermero, pero que el centro queda sin asistentes de los médicos en caso de que el que está deba desplazarse a un domicilio. Propone mejoras en estas instalaciones en las que, destacó, no fueron objeto de mejoras desde hace más de dos décadas y que dan servicio a los pacientes de Lalín, Agolada, Rodeiro y Dozón, además de recordar en este espacio físico también funciona Hospitalización a Domicilio (HADO). Otra de las demandas que se elevará al Parlamento de Galicia es la concesión de otra ambulancia convencional para la localidad en jornadas de 12 horas, por la sobrecarga de trabajo que sufren los trabajadores del 061. "No dan hecho, sufren una presión brutal y luego vienen los disgustos".

Torrado Quintela, por su parte, dijo que la situación del ambulatorio de Lalín es ejemplo del modo en el que la Xunta tiene a la sanidad en Galicia, con profesionales que no están dispuestos a asumir un modelo "explotador" y que por eso se marchan. Mediante acciones en la cámara autonómica se pedirá el refuerzo de plazas de médicos, mejoras en el PAC, la ambulancia o que se atiendan las demandas de los profesionales. El parlamentario aprovechó para cargar contra el PP, recordando que ni es capaz de resolver la huelga en las urgencias del hospital Clínico. Y dijo que el conselleiro Román Rodríguez había reivindicado en su momento, junto con su partido, el Centro de Alta Resolución (CAR). Tras estas demandas, dijo, en plena campaña de las municipales, se olvidó y ahora acepta el modelo del Centro Integrado de Saúde (CIS) con muchos menos servicios.