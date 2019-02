Camilo Conde abandona CCD tras la proclamación de Juan José Cruz como candidato

Camilo Conde López renuncia a sus cargos en Coalición de Centro Democrático (CCD) y solicitará la baja como afiliado. La dimisión del exconcejal (entonces en el Partido Galeguista Demócrata) llega dos meses y medio después de la presentación de la formación centrista en Lalín y motivada por la proclamación del actual edil no adscrito Juan José Cruz García como candidato a la alcaldía.

"En mi condición de máximo responsable de dicha formación por Lalín, debo de aclarar que dicha elección fue patrocinada por el elegido, con la colaboración de dos de sus afines y sin someterse a ninguna norma de las previstas para estos casos", afirma Camilo Conde, que confiesa no haber querido "interferir en sus pretensiones, ya que el verdadero problema radica en querer primar sus ambiciones y no haber respetado los órdenes preestablecidos, anteponiendo una vez mas su deslealtad, a la que tanto había dado muestras de arrepentimiento". A su juicio, esta actitud "desató la división en el grupo", en el que ha surgido "un mal ambiente cargado de negatividades". Según su testimonio, este panorama, junto con "otras acciones llevadas a cabo" sin su consentimiento como coordinador local, podría ser motivo de expedientes disciplinarios, "ya que sus efectos vienen contemplados en el artículo 55 punto 6) apartado i, de los estatutos de CCD como muy graves".

"No obstante y en aras de evitarles complicaciones, como muestra del respeto que me sigue mereciendo este partido y que ningún bien aportaría a esta agrupación, aunque tomé la decisión de no apoyar a sus inductores, ya que han perdido mi confianza, y lo que no vale para mí, tampoco vale para los demás, muy a mi pesar, esta situación motiva la renuncia de mis cargos ante el partido y paralelamente solicitaré mi baja como afiliado", declara Conde.

En cualquier caso, aclara que esta decisión no significa "mi renuncia ni el abandono de la política", ya que "mis intenciones siguen siendo la de liderar una candidatura y poder seguir trabajando por este municipio, y para el que estoy seguro de poder recuperar esa prosperidad deseada, donde impere la dignidad y el empleo". "Confío en que las urnas así me lo permitan", manifiesta.

Por último, Conde valora a "todos los que habéis colaborado desinteresadamente en mis anteriores campañas y con los que sigo contando", y muestra su "especial agradecimiento a todos los que nos habéis apoyado con vuestros votos". "Por ese Lalín que todos/as deseamos, mi más sincero reconocimiento", concluye.