La AED organiza un curso para formar a comercio e industria en la venta a través de internet

La Asociación de Empresarios de Deza (AED) pondrá en marcha el próximo mes un proyecto formativo que pretende ser una herramienta esencial para comercio e industria en la aplicación de las nuevas tecnologías e impulsar la venta online. El vicepresidente de la patronal dezana, David Campos, y la coordinadora adjunta del área de Educación Superior en Afundación, Carlota Sánchez Puga, presentaron ayer un seminario dirigido a industria y comercio que dará comienzo el 21 de febrero y se desarrollará, durante 45 horas en cinco sesiones de ocho más una final de cinco, hasta el 28 de marzo.

La propuesta parte del convenio suscrito entre AED y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) y tiene un precio de 1.200 euros para asociados de la patronal y 1.600 en los demás casos. Campos invitó a participar en un seminario del que destacó tanto el nivel de sus ponentes como que este organismo solamente programa estas actividades formativas en Vigo y A Coruña. A su juicio, el seminario Programa especializado en herramientas de marketing digital para la pyme supone una oportunidad y está orientado a cualquier perfil.

Sánchez, por su parte, dijo que internet es un fenómeno imparable y comparó la venta on line como un "tsunami" al que no se puede permanecer impasible y urge adaptarse a los nuevos tiempos en los que la venta no presencial cobra un notable protagonismo. En algunos sectores, en España, mueve más de 25.000 millones de euros y representa ya el 14% del total de las ventas. "Esto es imparable", remarcó.

En la presentación se puso de manifiesto que la inversión de las empresas españolas en medios digitales no ha parado de crecer. Y que con este programa se busca aportar a las empresas y a sus profesionales, sobre todo a aquellos que tienen relación directa con el cliente y el mercado (gerentes, directores comerciales o de marketing) los conceptos y herramientas que les permitan optimizar su relación con el entorno, especialmente con los clientes puntuales y potenciales de la entidad. Para asistir no es preciso contar con formación específica en la materia y solo es conveniente que la persona que desee inscribirse se maneje en la utilización de soportes informáticos y esté familiarizada con las nuevas tecnologías o las redes sociales.

En líneas generales el seminario aborda cuestiones como el entorno digital y las herramientas de marketing para las pequeñas y medianas empresas; planificación y digitalización del canal de ventas y el comercio electrónico como alternativa estratégica. Otro módulo se centra en las métricas y analítica web, mediante talleres de Google Analytics o estrategias de posicionamiento. En este sentido, Sánchez Puga subrayó que actualmente cualquier negocio puede o tiene presencia en internet, pero lo complicado es que sea capaz de llegar a los potenciales compradores y por eso comprender los métodos para canalizar estas estrategias son fundamentales. Publicidad en redes sociales es otro de los temas que se pondrán encima de la mesa en este curso que se celebrará en las sede de la patronal dezana y para el que ya está abierto el plazo de matrícula. José Alcañiz Lorenzo, Gonzalo Garre Rodas, Fernando Gómez Rivera, Álvaro Gómez Vieites, Carlos Otero Barros y Javier Varela González forman el cuadro de profesores que se desplazará a Lalín para impartir la formación. Las sesiones se celebrarán un día a la semana (de 9.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas), incluyendo comida de grupo de 14.30 a 16.00. La final tendrá lugar entre las 9.30 y las 14.30 horas.