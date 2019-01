El punto limpio de A Estrada tiene uno de esos horarios que hay que anotarse en la agenda. La instalación no abre todos los días y tiene un horario que se ajusta más bien poco a las necesidades de quien no pueda saltarse el trabajo por la mañana para cumplir con la cívica obligación de depositar en estos contenedores los residuos que no han de arrojarse a los colectores habituales. Localizado en Penerada, el recinto abre los jueves y viernes, de 09.00 a 13.00 horas. No obstante, es cierto que, quienes no puedan acudir en este horario, tienen la opción de realizar sus depósitos de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00.

Sin embargo, la instalación podría haber cambiado esto días su política y optar por colgar el cartel de "pase sin llamar". El BNG de A Estrada se hizo eco ayer de la información facilitada por vecinos y vecinas del municipio que pusieron en conocimiento de esta formación que en la tarde del martes las puertas del punto limpio estaban "abiertas de par en par y sin control de ningún tipo por parte del personal del Concello". El portavoz nacionalista, Xosé Magariños, se acercó hasta el lugar para comprobar como "efectivamente el espacio estaba totalmente desamparado, en una jornada en la que teóricamente estaba cerrado al público". El BNG apuntó que dio traslado de esta situación a la Policía Local.

"Esta es una muestra más de la negligente forma de gobernar A Estrada que tiene el PP, pasotismo total y absoluto", consideró Magariños. "No es de recibo que las puertas del punto limpio estén abiertas de par en par sin vigilancia ni control de ningún tipo en un entorno muy propicio para que los amigos de lo ajeno campen a sus anchas, hagan un self service, sin que el Concello haga nada por solucionarlo", continúo el concejal del Bloque, que recordó que este grupo ya denunció en varias ocasiones que esta situación se produce en el abandonado matadero municipal, situado a escasos metros del punto limpio.

"Un desprecio"

Desde las filas nacionalistas se trasladó la indignación por lo que interpretan como "un desprecio de este gobierno a la preocupación que tienen los vecinos y vecinas por reciclar y por llevar su basura al punto limpio", interpretando que esta actitud comprometida y responsable no encuentra contrapartida en un control de este espacio. "La única prioridad para el gobierno del PP es la alameda, a la que fía su futuro político en A Estrada, pero en el concello hay otras prioridades y necesidades mas apremiantes", sostuvo Magariños.