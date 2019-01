El Orgullo de Lalín se celebrará el primer fin de semana de mayo

La organización del Orgullo de Lalín, una cita impulsada por el Concello y distintos colectivos gallegos, fijó la celebración del evento de este año para el primer fin de semana de mayo. La cita tendrá lugar los días 3 y 4 de ese mes y por el momento no han trascendido detalles sobre el programa de una iniciativa creada para visibilizar a colectivos LGTBI, en la que será la cuarta edición.

El año pasado el Orgullo de Lalín -la primera cita se denominó Cocido do Orgullo- también se celebró el primer fin de semana de mayo, después de que en anteriores años el mal tiempo condicionase la mayor parte de una fiesta que tiene en la calle su principal lugar de celebración y encuentro de los asistentes. En este cuarto año el Orgullo se enfrenta a un reto muy importante: o caminar hacia su consolidación como referente en la geografía gallega o correr el riesgo de no cuajar como sus promotores desean. Aunque su éxito no debe medirse solo en términos cuantitativos, sí se echa en falta una mayor afluencia de público a los actos, sobre todo, de un perfil más lúdico o cultural.