Diez hogares de Vilafrío carecen de agua de la traída desde el domingo

Vecinos del lugar de Vilafrío, en la parroquia rodeirense de A Portela, están sin agua de la traída municipal desde el domingo, cuya carencia ya comenzaron a notar el pasado viernes y según como relatan algunos afectados aparecieron tuberías sacadas y arrojadas en el camino. Todo supone que esto se debe a una sentencia a través de la cual la Audiencia Provincial condenaba al Concello de Rodeiro en 2014 a retirar las tuberías de una canalización de agua que suministra este lugar y que se acometió sobre una finca particular. Pero los lugareños piden una solución rápida por todo las consecuencias que esto les está provocando en el día a día de las personas y del cuidado de los animales.

La obra se realizó en 2010, durante el gobierno bipartito de PSOE y Bloque, y se acometió atendiendo a las indicaciones de la mayoría de los vecinos, que coincidían en que el tramo de la discordia era un camino público. "Llamamos al Concello, pero lo que pone son excusas porque si fue verdad lo de la sentencia, que de hecho salió en los medios de comunicación, ¿cómo es que no les expropiaron el tramo?, y las tuberías que aparecieron tiradas, en dónde volvieron a poner la tierra, son tanto del tramo considerado privado, como otro que es público", explica una de las afectadas, que añade: "el Concello ya debería tener solucionado este problema, porque no es un tema de ahora y el caso es que somos nosotros los que estamos sin agua y por aquí nadie apareció".

Los afectados piden una solución urgente: ¿cómo a día de hoy pueden estar las casas sin agua, sin este servicio público al que todos debemos tener derecho? se preguntan. "No lo entendemos cuando fue una obra que estuvo a exposición pública y que llegue a estos extremos". Entre los problemas más graves con los que se encuentran están el cuidado del ganado y la atención a la gente mayor. "No hay ni con que ducharse ni ir al baño".

Otro de los vecinos constata que efectivamente fueron a mirar y pudieron comprobar que habían sacado las tuberías "pero no sabemos más nada". El lugareño recuerda que ese "era un camino antiguo para ir a Chantada que siempre se había utilizado antes de que hubiese carreteras, que iba desde nuestro lado del monte hasta el Alto do Faro hacia San Vicente". Él señala que empezaron a notar la falta de agua el viernes "porque claro mientras había agua en el depósito fuimos teniendo alguna, pero ahora no tenemos ninguna".

Fue en el año 2017 cuando la Sala Civil del Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación interpuesto por el Concello de Rodeiro. El fallo del Supremo agotó la vía judicial y dio la razón al demandante, quien había denunciado el paso sin permiso por sus terrenos en el año 2011.