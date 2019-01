Os Bolechas se suman a la cita gastronómica

Os Bolechas son unos de los personajes más queridos por los pequeños de la casa. Ayer unos 250 alumnos de educación infantil de los colegios Sagrado Corazón, Xesús Golmar, Xoaquín Loriga de Prado y de la Escuela Unitaria de Donramiro asistieron al consistorio para recibirlos, pero finalmente, esto no pudo ser posible, porque Os Bolechas tenían un examen muy importante que no podían perdérselo. Sin embargo, la desilusión que se llevaron fue compensada al regalarles un libro muy especial: Os Bolechas van á Feira do Cocido de Lalín.

La concejala de Cultura, Lara Rodríguez Peña, y el alcalde del municipio, Rafael Cuíña, presentaron esta obra, en la que Os Bolechas, invitados por su amigo lalinense Estevo, viven una serie de divertidas peripecias para conseguir los ingredientes del plato rey de la gastronomía gallega, al mismo tiempo, que conocerán algunos de los lugares más emblemáticos del municipio, entre ellos el observatorio astronómico, el monumento ao Porco, el Kilómetro Cero, el paseo do Pontiñas, el Pazo de Liñares, la Fraga das Casas Vellas o el Entroido da Cacharela. Tampoco faltan ilustraciones en dónde lucen cuadros del pintor lalinense Laxeiro. Precisamente, al acto de presentación también asistieron representantes de la Plataforma Salvemos Catasós y de la organización de este carnaval lalinense.

Aunque este libro, de Ediciones Bolanda, está destinado a los más pequeños de la casa este volumen también servirá como guía para dar a conocer esta Fiesta de Interés Turístico Nacional y los distintos atractivos del municipio lalinense. Ésta es una iniciativa enmarcada en la 51 edición de esta fiesta. Editaron 5.000 ejemplares de los que se distribuirán por toda Galicia 4.500. Estos últimos irán a colegios de primaria públicos y concertados, bibliotecas públicas, entre otros espacios. El resto que quede después de la distribución estará a la venta en librerías de toda Galicia y se incidirá, sobre todo, en la disponibilidad de ejemplares en las de Lalín. La previsión de la editorial Bolanda es que puedan ponerse a la venta a un precio de siete euros alrededor del día 11 de febrero.

Del total de la edición, el Concello de Lalín recibe 500 para repartir entre parte del alumnado de los colegios, que ya lo hizo ayer durante la presentación, a la biblioteca y al museo municipales, al Pazo de Liñares, a la Plataforma Salvemos Catasós, a la Asociación del Entroido da Cacharela, así como para las guarderías y entidades como Aspadeza, Aranes, Carabelo o Morea, entre otras.