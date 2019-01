Usuarios de la AP-53 alertan de que los sobreprecios se daban en todas las salidas con pago automatizado

Usuarios de la autopista Santiago-Dozón alertan de que los cobros indebidos no se producían solo en el tramo Lalín-Silleda, sino en todas las salidas con pago automatizado. No pueden confirmar si era una práctica continua o esporádica por fallos en la lectura de determinadas matrículas, pero sí afirman que se aplicaron sobreprecios en otros peajes. Es más, señalan que la concesionaria sabía de las incidencias, al menos de quienes se percataron del peaje "extra" y reclamaron en la cabina para que les aplicasen la tarifa correspondiente al tramo que habían recorrido. "Acega tenía constancia de las incidencias, porque cada vez que me pasaba yo llamaba desde el interfono y me bajaban el peaje", declara el teniente de alcalde de Lalín, Nicolás González Casares, que destapó la "estafa" con un vídeo el pasado lunes. La empresa tiene mecanismos para saber de los errores cometidos, al menos de los que le fueron comunicados.

La concesionaria de la AP-53, que sigue sin dar explicaciones, envió ayer personal al peaje de Silleda para realizar trabajos, supuestamente, de reparación de las cámaras averiadas en la salida de los vehículos procedentes de Lalín, Dozón u Ourense, a través de la AG-53. De hecho, a las 11:00 horas, el cajero automático marcaba la tarifa correcta para estos trayectos, esto es, 2,45 euros, y no los 3,6 euros -correspondientes al trayecto más largo, entre Santiago y Silleda- que estuvo cobrando desde hace meses a los conductores que no se daban cuenta y/o no reclamaban a través del interfono de la cabina. Así lo corroboraba el propio González Casares, instantes después de atravesar el peaje para comparecer junto al alcalde de Silleda, Manuel Cuíña Fernández.

Ambos concellos exigen la apertura de una investigación por parte del Ministerio de Fomento y de un expediente a la concesionaria. "No creemos que esto fuera un simple fallo que pasara desapercibido para la empresa, porque ha sucedido durante meses", señala el edil de Lalín. Por eso, cree que las instituciones "tienen que ir más allá, abrir una investigación y llegar a las últimas consecuencias, si es necesario, sancionar a la concesionaria".Entiende que "es una estafa de una dimensión desconocida, porque no sabemos exactamente la cantidad de gente que pagó de más", manifiesta Casares. "Si fue un fallo, como ellos dicen, y se mantuvo durante meses y meses, está claro que no hay un mantenimiento reglado; de otro modo, no tardan meses en arreglar unas cámaras, salvo que sea un fallo interesado para ganar más dinero a costa de los vecinos y empresarios de la comarca, a los que le hacen un daño competitivo", subraya el dirigente socialista, que confía en que este hecho "sirva también para que la gente tome conciencia de que no solo en la AP-9 hay un peaje elevado, sino que el de la AP-53 es el peor de Galicia en cuanto a costes". "Desde luego, si es un fallo de mantenimiento es muy grave, pero, con o sin dolo, ha sido muy dañino y merece una investigación seria por parte de las autoridades que tienen que controlar esta autopista", reitera.

Carril derecho

El alcalde de Silleda también pide que se aclare "un fraude económico a los usuarios muy difícil de reponer" y que los responsables de la AP-53 dén "garantías de que no va a volver a pasar". "No vamos a decir que fue intencionado, pero lo que sí es seguro es que no encontraremos desde la puesta en marcha de esta autopista un fallo que vaya en contra de la concesionaria. No voy a decir abiertamente que haya mala fe, pero sí mala praxis por parte de la concesionaria, sobre todo en esta comarca", expone Manuel Cuíña, que alude a años de lucha con Acega para que "se limpien debidamente los taludes" o al enlace de Lamela, que desemboca en una pista municipal, "un caso inédito en España". "El carril derecho es un peligro, cuando cambias para el otro en un adelantamiento te echa fuera", denuncia el regidor trasdezano, que asegura este problema ha sido "puesto en conocimiento de la concesionaria desde hace muchos años y hace caso omiso, y también del Ministerio de Fomento". Sostiene que seguirán reclamando para que se solventen los problemas de la vía: "Que ningún vecino se piense que por que el ministerio cambiase de color político vamos a dejar de demandar todo esto", apostilla.