O 'Cocido', en directo para o mundo

A LI Feira do Cocido de Lalín vai ser retransmitida integramente e en directo vía streaming co obxectivo de que as diferentes actividades do evento poidan ser seguidas en tempo real en calquera parte do mundo e a través de calquera dispositivo. Será unha das principais novidades da presente edición, apunta o edil de Turismo, Francisco Vilariño.

Un dos obxectivos principais é o de darlle á Feira do Cocido a maior difusión posible adaptándoa ás posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías da comunicación e, deste xeito, conseguir que o alcance do evento "traspase a nivel audiovisual as nosas fronteiras e teña carácter mundial", subliña o edil. Esta emisión tamén lle permitirá contar ao Concello de Lalín cun documento audiovisual "de enorme calidade sobre nosa festa máis sobranceira", que permanecerá para a posteridade e que poderá ser utilizado no futuro. Outras das utilidades do streaming radica en que lles permitirá aos propios lalinenses que ese día teñen traballo nas súas casas e non poden saír, seguir todos os actos da feria dende o seu fogar.

O Concello de Lalín realizará unha aposta moi destacada por esta proposta comunicativa, tendo en conta o papel fundamental que xogan hoxendía as redes sociais e demais plataformas en internet na difusión de contidos e eventos de todo tipo. Deste modo, realizarase unha retransmisión en directo a través dunha montaxe en formato televisivo que poderá ser vista por milleiros de persoas en todo o mundo e coa que, tal como indica Vilariño, "conseguiremos darlle á festa gastronómica máis importante do país un empurrón importante no plano promocional". Aínda que pronto se coñecerán máis novidades sobre esta proposta, o proxecto consistirá na realización e emisión dun programa de corte televisivo de contidos en directo da Feira do Cocido 2019 para a súa emisión en streaming nas diferentes canles do concello ( Youtube, redes sociais), así como en pantallas que se colocarán especialmente para a ocasión en zonas estratéxicas da vila.

Os contidos da Feira aos que se lle vai dar cobertura inclúen os actos de entrega da distinción Aldea Singular de Lalín, o pregón e a cobertura do desfile de carrozas e comparsas. Así mesmo, para darlle un formato totalmente televisivo, realizaranse varias conexións en directo desde diferentes puntos da feira con reporteiro, que incluirán, por exemplo, a preparación do desfile antes da saída, a carpa cos postos de gastronomía ou unha cociña dun restaurante para ver os preparativos do cocido. Ademais, farase a pé de rúa o seguimento das carrozas e comparsas conectando con elas ao longo do desfile. Tamén se realizará unha reportaxe coa temática do cocido que se porá en streaming no transcurso do evento.

"Está claro que a importancia da Feira do Cocido traspasou hai tempo as nosas fronteiras, polo que se facía necesario apostar por novas iniciativas comunicativas a altura deste evento e que grazas á difusión en calquera parte do mundo sexan un acicate máis para darlle visualización e prestixio -expón Vilariño-. O intenso traballo de promoción desenvolvido nos últimos tempos e as actividades complementarias que se foron introducindo serviron para que a feira sobrepasase o seu carácter eminentemente gastronómico e se convertese nun acontecemento de constatada repercusión a nivel internacional".