Tributo al grelo en el Mes do Cocido

El color verde grelo será el protagonista del pin con que los restaurantes de Lalín obsequiarán a sus comensales durante el Mes do Cocido, que se celebrará desde el 15 de enero hasta el 14 de febrero de 2019, como marca la tradición. Como ya se había anunciado en su día, la insignia estará inspirada en el trabajo que obtuvo el segundo premio en el concurso escolar convocado con motivo de la 50ª Feira do Cocido. Se trata de un cerdo con las distintas partes marcas y pintado de color verde, obra de Graciana Albano, del CEIP Manuel Rivero.

"Seguimos tirando de los trabajos escolares del año pasado y el pin será de color verde, como el grelo, que es uno de los ingredientes más importantes del cocido y de los que, particularmente, más me gustan", indicó ayer Rafael Cuíña en una entrevista radiofónica. De esta forma, se pretende rendir un particular tributo a la parte vegetal de un plato que se distingue por su variedad y que no es solo carne. El pin será más barato que el del año pasado, que requirió más complejidad técnica y diferentes colores en su elaboración, y será distribuido, como siempre, entre los restaurantes del Mes do Cocido.

En relación con la cita gastronómica de 2019, el alcalde anuncia que en breve se dará a conocer el cartel anunciador, en concreto, "antes de que finalice el año". Aunque no quiso desvelar la autoría, sí dio pistas de que será alguien cercano; y es que Rafael Cuíña parafraseó al expresidente español José María Aznar al indicar que "no habrá que buscarlo en lejanas montañas ni en desiertos remotos".

Una de las novedades de este año será la difusión de una historieta de Os Bolechas relacionada con la Feira do Cocido, para la cual el Concello ha solicitado ayuda económica a la Secretaría Xeral de Política Lingüística. Se editarán un total de 3.000 ejemplares, de los que unos 800 se los quedará el Concello para sus compromisos.