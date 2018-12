Sustraen dinero, joyas y una furgoneta de una vivienda de la urbanización de Carragoso

El núcleo urbano de Lalín registró en las últimas horas dos robos. Los ladrones, que viajaban en un vehículo robado días atrás en Zamora, accedieron al interior de un chalé ubicado en la urbanización de Carragoso. Desvalijaron la vivienda y consiguieron llevarse dinero, joyas y una furgoneta que estaba aparcada en el garaje y que tenía las llaves puestas. El otro fue un asalto frustrado, ya que no consiguieron adentrarse en la tienda de telefonía de la calle Joaquín Loriga.

En la madrugada del domingo, una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil intentó interceptar en el núcleo urbano de la capital dezana a un turismo, un Seat León con matrícula doblada, que se correspondía realmente con un Mercedes, que se dio a la fuga, según indicaron ayer fuentes de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de Pontevedra. Dicho vehículo figura como denunciado por ser sustraído el pasado miércoles, día 5, en Zamora.

Momentos después, la Benemérita recibe aviso de un robo en el interior de un domicilio próximo al lugar en dónde se había detectado el turismo, concretamente en un chalé ubicado en la urbanización de Carragoso, Lalín. Fue un vecino de esa misma urbanización quien dio aviso tras ver una coche extraño. "Era en torno a las once de la noche cuando salí a tirar la basura y vi un vehículo sospechoso delante de mi casa. Me pareció raro, porque en una urbanización nos conocemos todos y sabemos el coche que tiene cada uno, además delante de mi vivienda no solemos aparcar". Cuando este residente procedió a tirar la basura vio como en el vehículo, en el Seat León, había un joven,moreno, y poco más puede describir de su aspecto, porque a esa hora de la noche estaba todo bastante oscuro. El ocupante estaba en el asiento del conductor y al ver a este vecino salir de su casa, giró la cabeza hacia el otro asiento, para evitar que fuese visto, "entonces esto ya me pareció aún más sospechoso".Cuando volvía de tirar la basura, y al tener ahora de enfrente el coche estacionado pudo fijarse mejor en el conductor, quien bajó la cabeza como si estuviese mirando un móvil. Se fijó en la matrícula e inmediatamente, regresó a su domicilio y llamó a la Guardia Civil. Al poco tiempo, agentes se personaron en el lugar, y ya pudieron comprobar in situ que habían accedido a la vivienda y que ya no había nadie en su interior. Después, fue cuando intentaron interceptar el turismo en el que viajaban en el casco urbano, pero se dio a la fuga.

Los cacos, tal y como indica la Guardia Civil, forzaron la puerta de entrada, sustrajeron varios efectos del interior, entre ellos dinero y joyas, y una furgoneta que estaba estacionada en el garaje con las llaves puestas. Además, los ladrones ocasionaron diversos destrozos en el inmueble a tratar de hacerse con el botín, del que no ha trascendido el valor de todo lo sustraído. En el momento del robo, en la vivienda no estaba nadie. Vecinos señalan que no vieron nada sospechoso en días previos que pudiesen alertarlos o hacerles entrever que había alguien que estuviese vigilando la zona.

Calle cerrada al tráfico

Por otra parte, en torno a las 6:00 horas del domingo el casco urbano registró otro robo, pero en este caso frustrado. Los cacos intentaron acceder al interior de una tienda de teléfonos, de la calle Joaquín Loriga de la capital dezana. Realizaron un agujero en el escaparate del local, tal y como se puede apreciar en la fotografía, pero desistieron en entrar finalmente, al saltar la alarma, o quizás al ser sorprendidos por alguien. Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil. Justo esta calle está cerrada al tráfico todas las semanas desde el viernes por la noche al domingo, por lo que se desconoce si los ladrones accedieron a pie o si lo hicieron con algún vehículo a través de dirección prohibida.

A lo largo de la jornada de ayer a través de distintos grupos de Whatsapp se dio aviso de lo sucedido para que la ciudadanía extremase las precauciones y avise en caso de ver algo extraño.