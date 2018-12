Verónica Alvarellos Porral: "Me gustaría poder diseñar algún día la camiseta del Celta porque es más nuestro"

Desde hace tres años posee marca propia dentro del sector de la ropa deportiva. Junto a su marido, Joan Marc Vidal, factura desde Lalín prendas de la firma 3DEZA8 que lucen, además de numerosos clubes gallegos de distintas disciplinas deportivas, otros en lugares como el País Vasco. El nombre de la marca es una apuesta personal de Vidal y alude a los días de feria de Lalín para remarcar todavía más su carácter dezano y gallego. Su esposa, Verónica Alvarellos Porral disfruta diseñando equipaciones que ya están dando que hablar dentro y fuera del territorio autonómico.

-¿Cuánto hay de Alvarellos como empresa en 3DEZA8?

-En principio, no tiene nada que ver con Alvarellos pero es indudable que si estamos ahí es gracias a Alvarellos porque fue donde nos formamos tanto mi marido como yo. La sublimación, al fin y al cabo, es algo parecido a las artes gráficas porque tienes que saber de todo un poco para poder llegar a eso. Sí que es verdad que en estos momentos lo que es sublimación es cosa de gente que procede de la serigrafía y de sectores que no tiene nada que ver con el papel. En este sentido, cuento con algo de ventaja a la hora de aplicar la técnica.

-¿En dónde busca la inspiración para estos diseños tan singulares?

-Suelo preguntarle a la gente cómo le gustaría que fuera su camiseta. Al final siempre pasa lo mismo: O se quedan con lo que ellos te traen como base inicial, o con todo lo contrario, que es lo que yo les propongo. No hay término medio, no suele haber mezclas entre la proposición del cliente y la nuestra.

-¿Queda mucho por inventar en los diseños de ropa deportiva?

-Sí que ya está todo inventado. Lo que pasa es que nosotros nos quisimos desmarcar de lo que ya se encontraba en el mercado, y darle un toque personal a la sublimación. Tengo que reconocer que mucha culpa la tiene mi hermano, que lleva más años que yo en esto, porque fue el que me animó a hacer diseños distintos con algo de fotografía y añadiéndole temas culturales o turísticos. Por eso digo que Alvarellos tiene algo que ver en esta nueva aventura empresarial.

-¿Es cierto que no hay dos diseños iguales en 3DEZA8?

-Por supuesto. Es algo que tuvimos claro desde el primer día. Que yo recuerde ahora sólo hay dos clubes que tienen camisetas similares, pero no iguales, pero fue porque insistieron en tenerla así. Eso es algo que te obliga a darle muchas vueltas porque no hacer dos iguales es algo muy complicado. Por eso, siempre le pido a los clientes que me traigan el color base, y a partir de ahí trabajamos con la publicidad que tienen que lucir, y después es cuando empiezas a montar el diseño.

-¿Qué deporte es el más reacio a innovar en sus equipaciones?

-Los del fútbol, sin lugar a dudas. En el polo opuesto están los del baloncesto y del balonmano , que son mucho más atrevidos. Sin embargo, en el fútbol te encuentras con que no les gusta salirse demasiado de lo tradicional. En otros deportes son mucho más abiertos a nuevas proposiciones. En el fútbol pesa mucho la historia y la tradición, pero yo pienso que se puede seguir con lo de toda la vida pero modernizarlo. La idea de colocar fotografías de monumentos o lugares en las camisetas es una forma de promocionar tu tierra por toda Galicia, o incluso fuera. Por ejemplo, en la camiseta del año pasado del Lalín le pusimos la estatua de Loriga, al Sanxenxo la de la Madama o la de los veteranos de Portonovo -una de las que más me gustan- a la que le pusimos una panorámica del municipio. Queremos hacer camisetas con historia.

-¿Gusta más ver el producto final hecho realidad fuera que dentro de Galicia, o no?

-A mi me gusta mucho ver nuestras equipaciones fuera, pero lo que más me gusta es verme en Lalín. Aquí tenemos al Lalín, la Escola de Fútbol Lalín, la Escola de Fútbol Silleda, el Basketdeza, el Balonmán Deza y otros clubes de la comarca, que me gusta ver qué llevan nuestras camisetas. La verdad es que estamos muy agradecidos con los clubes de la comarca porque es una pasada que te prefieran a ti por delante de empresas ya consolidadas en el sector.

-¿A qué equipo le gustaría vestir de la Liga Santander?

-Todo el mundo sabe que me gusta mucho el Real Madrid, pero me gustaría poder diseñar algún día la camiseta del Celta porque es más nuestro. Tiene unos colores muy bonitos y, también, por la ciudad, que me gusta mucho.

-¿No le parece que en algunos casos falta imaginación entre los clubes de fútbol de la élite?

-A mi los hay que me encantan. Por ejemplo, las del Madrid son de las camisetas que menos me gustan porque apenas cambian. Sin embargo, las del Atlético de Madrid me gustan más porque cada año la reforman, aunque para mi las de rayas son las equipaciones más difíciles de diseñar porque no te puedes salir de esos dos colores y las publicidades tienen que ser visibles. Además, las pocas camisetas que arriesgaron no gustaron. Pero si te vas a otras categorías encuentras cosas distintas, como pasó con la camiseta del Guijuelo. A mi las que más me gustan desde siempre son las de la selección francesa, y eso que nunca suelen tener nada fuera de lo común.

-¿3DEZA8 es una marca cara?

-Dentro de la sublimación no somos los más baratos, pero tampoco los más caros. Ahora mismo estamos cosiendo íntegramente en Lalín y eso encarece el producto, pero no demasiado. También ofrecemos algo diferente a los demás, y eso hay que pagarlo.