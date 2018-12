"Me hizo tanta ilusión mi pasodoble que me quedé mudo"

-¿Recuerda alguna vicisitud en sus 50 años como músico?

-Sinceramente, no pienso que viviera ningún momento malo en la Artística de Merza. Quizá el peor momento fue en una época donde desgraciadamente la banda estaba dividida porque había dos directivas diferentes que querían dirigir la formación.

-¿Suena mejor ahora la banda?

-Cuando yo empecé éramos unos 25 músicos, y hoy somos unos 80. Date cuenta de que hoy en día hay mucha gente en la banda que tiene estudios superiores y eso cambió totalmente el sonido de la banda. Si escuchas una grabación de cuando yo empecé y la comparas con la actualidad, indudablemente la diferencia es enorme, por supuesto para mejor.

-¿Qué le parece el pasodoble que le dedicaron en su honor?

-Desde dentro suena muy bien. Me hizo mucha ilusión y tengo que decir que me quedé mudo. A mi la banda me emociona mucho. Así que, imagínate cómo me puse cuando descubrí la sorpresa. Le tengo un cariño muy grande a la Artística de Merza, y yo soy muy sensible para estas cosas. El sábado me tuvieron engañado con el pasodoble hasta justo el momento de ir a tocarlo. Yo no sabía nada y cuando tuve que ir a hablar me cambiaron la partitura con el título, y fue cuando me di cuenta de todo. Fue muy emocionante y es algo que no olvidaré jamás.

-¿Le gustaría seguir tocando algunos años más en la banda?

-Ahora no me quedarán muchos años. A lo mejor, hasta los 70 podría seguir tocando. De momento, me veo bien, aunque no capacitado para tocar porque veo que son todos mejores que yo en la banda. Espero poder aguantar unos añitos más y en la banda saben que quiero seguir con ellos.