Doade presenta su libro sobre el castro y Cercio inaugura exposición de fotos

| La de ayer fue una jornada sabatina con gran actividad cultural en el rural de Lalín. En la parroquia de Doade, el Museo Casa do Patrón acogió la presentación del libro O segredo do castro de Doade. El volumen recoge las campañas arqueológicas realizadas, pero también los mitos que rodean al yacimiento o la ruta de senderismo. El año que viene está prevista una sexta excavación, la prospección de varias mámoas en la parroquia y avances en un libro científico sobre esta construcción de la Edad de Hierro. Por su parte, los vecinos de Cercio inauguraron la exposición de fotos de las carrozas con las que esta parroquia ha participado en el desfile de la Feira do Cocido. La muestra vino acompañada de la proyección del documental Asubíos, cravos, xestas e madeira: Carrozas do Cocido en Cercio.