Uno de los coros de Byron McGilvray actúa en junio en Carboeiro

El 23 de junio el monasterio de Carboeiro acogerá una de las tres actuaciones que ofrecerá en Galicia el coro The Ladies of the McGilvray Chorale, bajo la tutela del prestigioso director norteamericano Byron McGilvray. Días atrás, este músico visitó Silleda junto a algunos de sus pupilos, para reunirse con el alcalde, Manuel Cuíña, y la concejala de Cultura, Ana Luisa González Costa. McGilvray descubrió Silleda después de conocer por Julio Domínguez, el director del curso de verano Tamara Brooks, la excelente acústica del monasterio. No en vano, González Costa afirma que "estamos seguros de que este concierto será todo un hito en Silleda". Además, desde el Concello se propondrá hacer una colaboración entre las 25 voces femeninas de esta formación norteamericana y las corales locales, una experiencia a la que está dispuesto el director texano.

McGilvray atesora una larga trayectoria de 40 años como maestro en diferentes universidades y centros, amén de ser director de formaciones. Así, impartió clases de música en la universidad estatal de San Francisco y fue maestro también en China, Taiwan, Japón, Israel o Egipto. Ha dado numerosas conferencias y sesiones de trabajo por todo el mundo, además de ser uno de los fundadores del Festival of Masses, junto a Robert Shaw.

Carboeiro engrosa así un nombre más a una larga lista de artistas que escogieron el cenobio para aprovechar al máximo sus aptitudes acústicas, como Brais Calles (que acaba de grabar adaptaciones de Bach), Miguel López Coira o Daniela Zizi, que hicieron otra grabación en verano.