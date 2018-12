La CIG cuestiona a Educación por dejar sin cubrir la baja de una auxiliar de cocina del colegio de Silleda

El sindicato CIG carga contra la Consellería de Educación por eludir cubrir la baja por enfermedad de personal no docente del colegio público de Silleda. Este centro cuenta con 285 niños con derecho a comedor. Para dar tal servicio, el CEIP dispone de 4 operarios, ya que está considerado con categoría D. Estos cuatro trabajadores son una persona oficial de segunda y tres ayudantes de cocina, como marca la normativa actual.

Pues bien, el 23 de noviembre una de las ayudantes causó baja médica por incapacidad temporal. El CEIP se pone en contacto con la Xunta, que se niega a cubrir la vacante "por no encontrarse en ratios", indica la CIG. Educación indica que con ese número de comensales corresponde una persona menos, "cuando la legislación actual recoge los números citados", en cuanto a operarios, recalca el sindicato. La organización contacta con la delegación territorial de la Consellería, que indica que la baja no va cubrirse por ser de corta duración. Es más, si la baja se prolongase en el tiempo, "tendrían en consideración" la cobertura de esta plaza, según contestó la delegación a la CIG.

La baja laboral durará un mes. Ante la prolongación, el sindicato contacta de nuevo con Educación para reiterar la necesidad de un nuevo ayudante de cocina. La respuesta de la consellería es que "se agotó la partida presupuestaria y no tenemos dinero para mandar a nadie". Ante esta situación, la CIG recalca que en las última jornadas los trabajadores del centro están redoblando esfuerzos para mantener el comedor y los mínimos de calidad exigidos. No tiene dudas de que la decisión de no cubrir la vacante "es el fruto de las políticas de recortes del Partido Popular en materia de educación y de servicios públicos en general". La CIG confía en que Educación rectifique su decisión para garantizar el buen funcionamiento del comedor de este centro. "Si no se dan soluciones en los próximos días, esta central tomará las medidas oportunas para resolver esta demanda", anuncia.