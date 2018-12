Un silledense da el mejor servicio de bar

El silledense Andrés Salgueiro Troitiño representará a Galicia el año que viene en el Spain Skills en la modalidad de Servicio de Restaurante y Bar, la disciplina que estudia en el CIPF Manuel Antonio, de Vigo. El joven de 20 años de edad se impuso a los otros siete participantes en la puntuación final de 15 pruebas en la que se les pedía desde la elaboración de un cóctel hasta la preparación de cafés o el trinchado de la carne. Su tutor fue José Ramón Garrido Cousillas.

Salgueiro forma parte de una lista de 26 jóvenes, vinculados a otros tantos ciclos formativos, que durante dos días demostraron sus destrezas en el Galicia Skills 2018, celebrado desde el miércoles en el recinto ferial de Silleda. En cada una de las modalidades se escoge a la medalla de oro (que pasa a la fase nacional) y la de plata, que en el caso de Restaurante y Bar recayó en Miguel Pampín García, del CIFP Compostela, de Santiago.

Aunque no pasará al torneo nacional, el cruceño Daniel Puga Méndez se hizo con el segundo puesto en el skill de Soldadura. El joven estudia en el IES Marco do Camballón y acudió al certamen con el tutor Rubén Gómez Casal. En esta disciplina el vencedor fue Alberto Vidal Lado, del CIFP Politécnico de Santiago.

La lista de ganadores y medallas de plata continúa, por este orden, con las siguientes especialidades: Brais Fernández, del IES As Mariñas (Betanzos) y Mateo Rodríguez, del CIFP Politécnico de Santiago, en Tecnología del Automóvil; Hugo Rigueiro, del CIFP As Mercedes (Lugo) y Christian Docal, del CIFP Ferrolterra, en Pintura del Automóvil; Miguel Carballal, de As Mercedes, y Carlos García, del CIFP Coroso (de Ribeira), en Calefacción; Esteban Romero, del Politécnico de Santiago, y María Jesús Baña, del IES Politécnico de Vigo, en Instalaciones Eléctricas; Francisco Lombán, del CIFP Porta da Auga (de Ribadeo) y Virginia Romina Rey del CIFP A Farixa (de Ourense), en Pintura y Decoración; Brais Mosquera, del CIFP Someso (A Coruña) y José Antonio Ferraces, del instituto de Melide, en Ebanistería.

Las medallas de oro y planta también fueron para Jonathan José Alfaya, del instituto de Salvaterra de Miño, y Javier Pardiñas del Someso, en Carpintería; Alberto Martínez y Adrián Darriba, del instituto Montecelo (Pontevedra), y la pareja de Juan Enrique Iglesias y Rosa María Alonso, de CIFP A Granxa (Ponteareas), en Jardinaría Paisajística; Diego Ramil, de As Mercedes, y Juan Reboredo, del instituto Universidade Laboral (Culleredo), en Refrigeración y Aire Acondicionado; las parejas de Leonardo Arturo Lanzoy y Rafael Regueiro, del Ferrolterra, y Francisco Ibáñez con Mateo González, del Politécnico de Lugo, en Mecatrónica; Ainhoa Torres, de As Mercedes, y María Tarín, del Ferrolterra, en Ingeniería de Diseño Mecánico CAD; David Ucha, del Politécnico de Vigo, y Diego Tallón, del Politécnico de Lugo, en Mecanizado; Miguel Messina, del Politécnico de Santiago, y Kevin Domínguez, de A Farixa, en Electrónica; Pablo Chico, también del Politécnico de Santiago,y David Alonso, del instituto Frei Sarmiento (de Pontevedra), en Control Industrial; Iván Rodríguez , del CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel (de Ourense) y Miguel Pérez, del instituto A Pinguela (de Monforte), en Soluciones de Software para Empresas; Alejandro Buján, del instituto San Clemente (de Santiago), y Daniel Grela, del IES Parga Pondal (de Carballo), en Administración de Sistemas en Red; Yéssica Fernández, del CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) y Alba Otero, del Manuel Antonio, en Tecnología de la Moda; Irene Galbán, del Frei Martín sarmiento, y Brenda María Cordero, del Someso, en Peinado; Yamila Sidati, del Paseo das Pontes, y Luis Miguel Padín, del CIFP Carlos Oroza (de Pontevedra), en el skill de Panadería.

La lista de primeros y segundos clasificados continúa con Víctor Paz, del Paseo das Pontes. y Fabio Santamaría, del IES Vilamarín (de Ourense), en Cocina; Ainara Navarro, del Manuel Antonio, y Noelia Veiga, del CIFP Compostela, en Recepción Hotelera; Cristina Ares, del Plurilingüe San Rosendo (de Mondoñedo), y Lucía Rodríguez, del CFEA de Guísamo, en Florería; y, por último, Iria Díaz, del Lamas de Abade (de Santiago), y Ainhoa Cambronero, del Leixa (de Ferrol), en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

El IES Pintor Colmeiro se encargó de la gala de cierre del Galicia Skills, que fue retransmitido a través de internet gracias al alumnado del Centro Integrado de Formación Profesional Imaxe e Son, de A Coruña.