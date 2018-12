El PP pide el cese de Fernández por el caso del seguro y desliza que lo llevará ante la justicia

El concejal de Comercio de Lalín, José Manuel Fernández, podría acabar teniendo que responder ante la justicia por el caso del seguro contratado por el Concello cuando todavía no era miembro de la corporación, pero del que ya como edil aprobó el pago de la factura de esta póliza en junta de gobierno. Así lo deslizó en el pleno de ayer el portavoz municipal del PP, José Crespo, durante una comparecencia en la que Fernández, en dos horas y diez minutos, no convenció con sus argumentos al grupo de la oposición. Crespo mantiene que el miembro del ejecutivo pudo haberse beneficiado de un trato de favor y por eso, además de advertirle que sus responsabilidades se dirimirán en otros foros, acabó conminándolo a dimitir.

Fernández arrancó su comparecencia pidiendo disculpas y calificando de "error" el hecho de haber apoyado con su voto en junta de gobierno el abono de la factura de una póliza de la que figuraba como agente exclusivo. Eso sí, adujo que este término indica que como autónomo solo trabaja para la empresa Mapfre y justificó su visto bueno al pago de la factura alegando que en esa sesión de la junta de gobierno fueron aprobadas, además de esa, otras 86 facturas que llegaron por urgencia. Luego Crespo le recriminaría que estuviese admitiendo que aprobaba pagos sin verificar de qué se trataban. El edil señaló que cuando tomó posesión en su declaración de bienes advirtió que su profesión era la de agente de seguros, entendiendo que sería advertido en su momento de un posible conflicto de intereses. "Fue un error formal e involuntario, admito ese error y pido disculpas", dijo. Cuando parecía que las explicaciones de Fernández podrían rebajar la embestida de Crespo, el popular comenzó a acorralar al miembro del gobierno con incisivas preguntas en las que en gran medida, Fernández se fue por la tangente o repitió argumentos antes descritos, para justificar que en su acción pesó el desconocimiento de la normativa y negar un supuesto de tráfico de influencias como mantenía el popular.

Crespo Iglesias comenzó preguntando por la cuantía que se llevó por formalizar esa póliza, y ante la negativa de Fernández a aportar ese dato, el popular cifró esta comisión en unos 1.500 euros sobre el importe total de 11.838 de la póliza. "Esto parece un diálogo de besugos", espetó el popular en varias ocasiones, al no ser capaz de que Fernández afinase las respuestas con la precisión que le gustaría. Crespo preguntó si en caso de conocer la normativa, que parece que no, no se hubiese ausentado en la junta de gobierno como determina la ley. "Sí, me iría", replicó. A juicio del concejal este caso no supuso una ilegalidad sino un "error" y el portavoz del PP le recordó que en esa misma junta de gobierno el alcalde, Rafael Cuíña, se ausentó cuando se trataba un permiso para una empresa de su familia. Entonces el mandatario dijo que él sí había sido advertido por los funcionarios, pero a su edil, no.

Crespo Iglesias fue llevando la comparecencia -por momentos debate- a su terreno y, además de incidir en que lo que pretendía probar era un supuesto caso de tráfico de influencias, preguntó a Fernández si había sido él quien elaboró el contrato, porque, en caso contrario, se habría beneficiado del trabajo de otro agente para, luego, de un modo u otro, presionar para que su empresa lo colocase a él como persona de contacto de la póliza. "Pretendo demostrar que cometió una irregularidad", reiteró el popular por haber aprobado Fernández con su voto el pago de la factura a la empresa de seguros para la que trabaja. También preguntó por la forma en la que obtuvo la documentación para que la multinacional se presentase al concurso -fue la única oferta- si convenció a miembros de su gobierno, entre ellos el mandatario local, para que la empresa lo designase a él como representante del seguro ante el Concello o cómo fue capaz, pese a llevar poco tiempo trabajando para Mapfre, de hacerse con un seguro importante como este. "Lo normal es que se lo diesen a otra persona con más experiencia", dijo. El concejal remarcó que es la compañía para la que trabaja la que presentó la plica al concurso público y la responsable de la póliza, figurando él solo como la persona de contacto. "Su situación política es insostenible, vota a favor, no lee lo que va a junta de gobierno y no sabe quién presenta la documentación; debería dimitir y que acabe este capítulo vergonzoso, porque pruebas contra usted tenemos y son demoledoras", apuntó.

Además, Crespo Iglesias desveló que el edil de Comercio se mantuvo como representante de la póliza hasta hace unas semanas, cuando la empresa nombró a otro profesional. Esta cuestión se planteó una vez que el popular advirtió de que el gobierno local había apostado, pese a lo dicho inicialmente, por renovar esta póliza y no sacarla a concurso. La prórroga del servicio estaba en uno de los decretos de la Alcaldía del pleno de ayer.

El alcalde dio por rematada la comparecencia tras advertir hasta cuatro ocasiones al edil no adscrito, Juan José Cruz, que ciñese sus preguntas al objeto de la misma. Cruz, que antes había retado a Crespo a que denunciase a Fernández, coincidió con el popular en que el ejecutivo trata de favorecer a afines. Le preguntó si dimitiría y llegó a decirle si su precio eran 1.500 euros. En ese instante el edil Miguel Medela pidió a la presidencia que diese por rematada la comparencia por los "insultos" de Cruz a Fernández, algo que, dijo, Crespo no hizo en dos horas de discusión.