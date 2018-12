A Estrada celebra o trixésimo aniversario do Premio de Novela Manuel García Barros

"Sempre loitando e loitando sempre". "Nunha terra escrava non pode haber máis que escravos". "A pobreza está nos miolos de quen fala da pobreza do galego". Todas elas son frases de Manuel García Barros, o mítico Ken Keirades. O autor está máis presente que nunca este ano na entrega do premio literario que leva o seu nome. O motivo: a conmemoración do trixésimo aniversario dun galardón que ten contribuído a difundir a súa obra e ampliar o espazo que por dereito propio merece na historia da literatura galega.

O Concello da Estrada presentou na mañá de onte os actos programados para celebrar este aniversario, que arrancan mañán mesmo co concerto de Roi Casal Son galego, son cubano. Será no Teatro Principal, a partires das 21.00 horas e os interesados en asistir tiñan que ter retirado as invitacións no departamento municipal de Cultura, de xeito que -ao quedaren onte só una ducia de entradas- a billeteira do teatro xa non abrirá hoxe.

O edil estradense de Cultura, Juan Constenla, acompañado onte polo biógrafo de Manuel García Barros, Carlos Loureiro, e a deseñadora Rosa Herraiz, adiantou que os actos continuarán co luns, 3 de decembro, coa pegada de carteis conmemorativos e a distribución de bolsas propias deste aniversario especial nas diferentes librerías locais. En total serán 2.000 as bolsas de papel que circularán coas ilustracións de Herraiz, confeccionadas a partires das frases do autor seleccionadas por un equipo que tamén contou coa colaboración do director do Centro de Estudos Ramón Piñeiro, Armando Requeixo. A primeira remesa destas bolsas chegará ás librerías en apoio á campaña de Nadal.

O venres 14 de decembro celebrarase a entrega do XXX Premio de Novela Manuel García Barros, que nesta edición recaeu na xornalista de Saídres Ana Cabaleiro López, pola súa obra As Ramonas. O xurado elixiuna por unanimidade de entre as 19 candidatas ao galardón. Nesta data tamén se realizará a entrega do libro de relatos curtos Contra o vento, 30 anos do Premio Manuel García Barros. Nel participan 16 autores que obtiveron este galardón literario.

Seguidamente, o día 19 chegará a presentación da adaptación teatral do libro Os Contiños da Terra, escrita por Santi Cortegoso e prologada por Carlos Loureiro.

A todos estes actos sumaranse outros dous que aínda están pendentes de confirmar data. Un deles é a presentación dun documental sobre a historia do premio Manuel García Barros asinada polo realizador Lucas Terceiro. Deste traballo ofrecerase un pequeno anticipo o día da entrega do premio correspondente á presente edición.

Por outra banda, para celebrar este especial aniversario colocarase un busto de Manuel García Barros no local social da parroquia estradense de Callobre, onde finou o autor. A peza é de José Neira Ferro.

O biógrafo de Ken Keirades fixo alusión onte á forte conexión entre García Barros e Xosé Neira Vilas e sinalou a importancia que a creación deste galardón literario tivo para o recoñecemento do escritor que lle dá nome. Lembrou que, a raíz do premio -que se cita entre os tres grandes certames literarios galegos- publicáronse dúas obras inéditas e chegouse á terceira edición de Contiños da Terra. "Dende ese momento o nome de Manuel García Barros pasou a ser recoñecido", puntualizou Loureiro, ao referirse á creación deste premio de novela.

Rosa Herraiz agradeceu a oportunidade de terse implicado na celebración deste aniversario e adiantou que haberá tres modelos de bolsas conmemorativas, nas que se recollen frases duras do autor coas que tivo que lidiar á hora de escoller o deseño. O cartel que divulgará este trixésimo aniversario é tamén da súa autoría, apostando polo minimalismo e centrando a creación no escritor protagonista.