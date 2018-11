Deza é nome de muller

Lorca, a filla do xenial escritor e músico canadiense Leonard Cohen, débelle o seu nome a Federico García Lorca, o poeta granadino fusilado no 36. Cohen estivo toda a vida marcado polos versos de Lorca, e quixo así rendirlle unha homenaxe. Hai persoas, e lugares, que marcan a un: de aí que cada vez existan máis nenas que se chaman Cíes, ou Sálvora, porque esres lugares teñen un signidicado especial para os seus proxenitores. Pero noutros casos, non cómpre un vínculo afectivo, senón que simplemente o topónimo en cuestión soa tan ben que merece figurar nun mapa, pero tamén nun DNI. É o o que ocorre con Deza. Así se chama o río que serve de fronteira entre Lalín e Silleda e que ademais da nome á comarca do centro xeográfico de Galicia.

Pero, desde este martes, tamén é o nome da terceira filla de Óscar Soutelo Barreira e Tamara Mosqueira Vilela. A parella reside en Santiago, pero as súas raíces están en Lugo (el é da Mariña, e ela, de Guntín) aínda que ambos se criaron en Barcelona. Neste baile de Xeografía, decidiron que a súa terceira filla nacese no Salnés. Os dous están vinculados ao proxecto Escolas de Ensino Semente, unha idea que naceu hai sete anos vinculada ao colectivo A Gentalha do Pichel, en Compostela. Son escolas autoxestionadas de inmersión lingüística, con centros en Compostela (dous de Infantil e un en Primaria), pero tamén en Vigo, Ames, Trasancos, A Coruña ou Lugo. Nesta loita por non perderen o idioma no que foron criados, é evidente que os nomes e os apelidos en galego son unha arma máis.

Próxima visita á comarca

"As nosas fillas maiores chámanse Saínza e Faia", indica o proxenitor. O primeiro é un topónimo do concello ourensán de Rairiz de Veiga, e o segundo, unha árbore caducifolia típica de solos frescos, como os galegos. "Buscamos sempre nomes relacionados co país ou co medio, coa paisaxe", explica Óscar. Mentres agardaban a chegada das súas outras dúas fillas, había outras alternativas, como Suevia ou Umia. Pero no caso da pequena Deza, "foi a única alternativa, e a definitiva. Gostábanos a sonoridade do nome". A parella non tén ningún vínculo coa comarca e nunca estivo por estas terras, pero promete viaxar cando a pequena sexa un pouco maior, para que coñeza o lugar ao que lle debe (ou con quen comparte) nome. "De feito, xa estivemos na Saínza, coas outras dúas rapazas", apuntan.

A parella sinala que o feito de optar por nomes non só en galego, senón por palabras que teñan que ver coa idiosincrasia do país (como Maré, ou Brandán) é toda unha aposta por manter vivo o idioma, durante unha vida máis.