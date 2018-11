Lalín lanza una campaña de dos meses en más de 40 concellos de Galicia para invitar a conocerlo

El Ayuntamiento de Lalín, a través de su departamento de Turismo, pondrá en marcha durante los meses de diciembre y enero una ambiciosa campaña turística en más de 40 municipios gallegos con le objetivo de incrementar el número de turistas. La imagen de esta iniciativa fue presentada ayer en la casa consistorial por el concejal Francisco Vilariño, que indicó que se trata de una iniciativa "enfocada a toda esa gente que consigamos atraer a Lalín en términos de hostelería, de hospedaje y de comercio". La propuesta quiere distinguirse de las puestas en marcha hasta la fecha y está protagonizada por un cartel con un gran ojo en el centro, rodeado de los colores verdes que simbolizan a la localidad y su naturaleza bajo el lema de "Lalín, un interior único", al que se le añade la etiqueta #pordescubrir. Vilariño desveló que el anuncio promocional fue prácticamente elaborado en dependencias municipales, pero que una empresa se encargó de darle la forma final. "Apostamos por un diseño distinto a lo que hicimos hasta ahora. En lugar de algo real y palpable, en este caso entendíamos que teníamos que cambiar el formato y hacer una propuesta que invitara a venir y ver el potencial de Lalín, y a descubrirlo", señaló el edil durante su comparecencia.

La nueva campaña turística lalinense, cuyo presupuesto ronda los 6.000 euros, se va a lanzar especialmente a través de internet y de las redes sociales, donde según Vilariño se encuentra "muy bien posicionado", y estará complementada con toda la información de la concejalía sobre la oferta turística del municipio para cualquiera que quiera organizar una visita completa a Lalín y sacar de ella el máximo provecho. También se realizará a través de los minipuntos publicitarios con presencia en las cuatro provincias gallegas, tanto de la costa como del interior, entre los que se encuentran los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. La propuesta irá reforzada con la colocación de vallas publicitarias en las principales ciudades de Galicia. Francisco Vilariño no dudó en calificar la propuesta como "muy ambiciosa", y aseguró que va a colocar al municipio entre los pocos que realizan este tipo de iniciativas promocionales alejadas de la estacionalización. "Todos los indicadores nos dicen que pasamos de la figura del visitante a la figura del turista, tal y como me comentan los hosteleros de Lalín", desveló el concejal durante la presentación de la campaña turística municipal. Vilariño es consciente de que esta propuesta podría coincidir en el tiempo con el Mes do Cocido, lo que aprovechó para adelantar que habrá "interesantes novedades" en torno a la emblemática fiesta gastronómica lalinense. En este sentido, el concejal de Turismo anunció iniciativas para evitar que el Cocido "se algo monótono", aunque sin llegar a concretar ninguna de ellas.

Presencia en Intur

Por otro lado, Francisco Vilariño también realizó ayer una valoración institucional sobre la participación de Lalín en la reciente Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur, celebrada en Valladolid. El edil no dudó en afirmar que "la valoración tiene que ser muy positiva porque es la primera vez que el concello de Lalín va a la feria más importante de turismo interior de España". En este sentido, el responsable de Turismo de la cabecera comarcal dezana recordó que "el único municipio de 20.000 habitantes que había en toda la feria de Valladolid era el nuestro porque el resto eran ciudades muy grandes o comunidades autónomas contra los que, evidentemente, no podíamos competir".

Francisco Vilariño subrayó que en Pucela "tuvimos a mucha gente en el stand e hicimos muchos contactos. Todo eso pienso que nos abrió varios caminos y novedades que pondremos aquí en práctica adaptándolos a nuestra realidad. Entendemos que fue una inversión que vamos a rentabilizar con creces". El edil hizo hincapié en la "humildad" con la que los miembros de su departamento mostraron a todos los participantes en la feria un municipio como el lalinense.