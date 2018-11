Cachafeiro defiende su gestión con usuarios y trabajadoras del SAF

La alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, censuró ayer las "críticas sin sentido y contradictorias" del PSOE y el "constante ruido articulado por el sindicato del BNG" sobre la situación laboral del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y defendió que su "gestión con los usuarios y las empleadas es responsable", al entender que "es la que garantiza el buen servicio y los puestos de trabajo". Lo opone a las "contradicciones" y a la "irresponsabilidad sin límites que solo busca una innecesaria alarma social" que aprecia en la oposición.

Asegura que lleva más de dos meses trabajando en el futuro del SAF y en el pliego de licitación, desde que en septiembre le informaron del concurso de acreedores de la firma adjudicataria. Añade que desde entonces se hicieron muchas gestiones y se actuó "con discreción para garantizar el servicio y los empleos ante la posible aplicación de un ERE extintivo" así como "para evitar una posible actuación drástica de la administración concursal".

Señaló que mientras se ultimaba el nuevo pliego a pesar de las bajas de personal técnico, lo primero que hizo fue convocar a todas las trabajadoras a una reunión que tuvo lugar el 27 de septiembre para informarles de la situación. "Fuimos, como no podía ser de otro modo, muy transparentes desde el principio con las trabajadoras porque además del servicio valoramos mucho sus 14 empleos y queremos mantenerlos a toda costa", afirmó, antes de indicar que la situación varió por la intervención sindical. "Tras varios contactos comenzó a aparecer la CIG y algunas trabajadoras, porque no hay unanimidad abandonaban las reuniones, por lo que el PSOE no puede exigirnos diálogo cuando este gobierno fue lo único que promovió". Dice que el Concello no puede entrar, legalmente, en el conflicto laboral por mucho que quiera.

Subrayó que el servicio se saca a licitación por 1,08 millones y tres años, 336.000 por año, para que la nuea adjudicataria funcione desde principios de año. Añadió que con 20.000 horas de SAF se atiende a 90 usuarios sin casi lista de espera.