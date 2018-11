Setenta alumnos de 3 a 15 años de Musikenos ofrecerán el día 15 en A Estrada un concierto de villancicos

Setenta alumnos de 3 a 15 años de la academia de música estradense Musikenos ofrecerán en la tarde del sábado 15 de diciembre en A Estrada un novedoso concierto de villancicos. Si bien es cierto que la academia lleva cinco años organizando uno en el Novo Mercado, este año se hará en la iglesia parroquial de San Paio para mejorar la acústica y para favorecer que las familias de los artistas y el público en general puedan disfrutar del concierto con comodidad. Las instalaciones del Novo Mercado al principio eran suficientes para albergarlo pero en las últimas ediciones este espacio se había quedado pequeño. La iniciativa ha sido muy bien acogida por el párroco José Antonio Ortigueira.

El concierto dará comienzo a las 17.30 horas y, como principal novedad, contará con un coro de voces blancas. Serán las voces infantiles de 30 niños, en parte vinculados a las clases de Música e Movemento, los más pequeños de la escuela. Este coro cantará villancicos. Y, en algunas piezas, sus voces se mezclarán con los sonidos musicales que emitirán instrumentos de percusión como la batería, la marimba, el vibráfono o el xilófono, tocados por 18 niños. También se prevé que se sumen al concierto una quincena de guitarristas y una decena de pianistas.

Entre los villancicos que interpretarán figurarán clásicos de la navidad española como "Blanca Navidad" o "Noche de Paz" pero también otros de la cultura anglosajona como "Jingle Bells" o "We wish you a Merry Christmas".

Según explicó el docente responsable de batería y percusión en Musikenos, Alejandro Pereiras, este año se intentará crear una especie de orquesta. Será un concierto más grupal con el que se pretende que los niños practiquen lo que es tocar en grupo, interpretando música de cámara.

Pereiras señaló que el centro suma en torno a 150 alumnos. Junto con sus compañeros -Paco Guerra como profesor de guitarra, contrabajo e instrumentos de cuerda; y Tania Justo como docente de piano, musicoterapia y la parte coral, recién incorporada este año- también impartirá próximamente una serie de conciertos en colegios y guarderías. Se trata de abrir a la sociedad una escuela que está notando que ya llegan a sus aulas alumnos de municipios próximos como Silleda.