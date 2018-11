A Estrada conciliará en Navidad

El Concello de A Estrada anunció la apertura del plazo de inscripción para un Campamento de Nadal que busca favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante las fiestas. Los interesados podrán anotarse desde el próximo martes, 4 de diciembre, cursando sus solicitudes en el departamento de Servizos Sociais.

El campamento arrancará el lunes 24 de diciembre y se extenderá hasta el día 7 de enero. Funcionará en horario de mañana, de 08.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. Además, se reserva la posibilidad de ampliar este horario a través de la contratación de los servicios de almuerzo y comedor, de manera que en este caso los niños podrían permanecer en el campamento navideño de 07.30 a 15.30 horas.

En cuanto al precio de la actividad, la inscripción se fija en 23,10 euros para las familias empadronadas en el Concello de A Estrada, siendo la tarifa de 38,50 en el caso de familias no empadronadas. No obstante, se aclara que en este supuesto será preciso que alguno de los progenitores acrediten que se encuentran trabajando en A Estrada. Además, las familias que deseen que sus hijos acudan al servicio de almuerzo y comedor deberán comunicarlo y abonar el importe correspondiente en las instalaciones de la empresa Coesco, la firma que se encargará de acoger el campamento.

El formulario de solicitud para esta actividad está ya disponible en la página web del Concello. Junto a él habrá que entregar una foto del niño o niña que participará en el campamento, fotocopia del DNI del padre, madre o tutor del menor, su tarjeta de la Seguridad Social, fotocopia de la cartilla de familia numerosa –en caso de serlo– y el justificante de la actividad laboral de los padres. Si el menor participó en el campamento urbano de verano, este último documento no tendrá que presentarse.