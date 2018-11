... E Gres encheuse de Balbinos

En 2014, a biblioteca do CEIP do Foxo, na Estrada, pasou a levar o nome de Xosé Neira Vilas, e dende o 2015 este centro educativo celebra cada 27 de novembro un día adicado a el, pois foi a xornada en que faleceu. Son motivos de máis para que onte medio cento de alumnos participase nos actos de homenaxe do terceiro cabodano do autor.

Estes nenos volveron deixar claro que os poemas de Neira Vilas, pero tamén a súa prosa, marida moi ben coa música. Algo que tamén teñen avalado o cantante Manoele de Felisa (que onte participou na homenaxe) e o tenor cruceño Cesáreo Torres. O primeiro publicara en 2014 Cantos de lembranza, e o segundo, neste 2018, deu a coñecer Cantos á natureza. Pero voltemos a onte: O reloxo marcaba case as once e media da mañá, e o tambor dun estudante deste colexio marcaba non a hora, senón o ritmo, ao pé da tumba de Neira Vilas e da súa esposa Anisia Miranda, finada no 2009. "Neeeno, neeena, Balbino, eu son Balbino, un rapaz de aldea, pobre, pobre, pobre". Os seus compañeiros repetían estas palabras, botando de cando en vez e con cadanseu ramiño de flores silvestres na man. Demostraron así o seu orgullo por ser de aldea e, tamén, por ser dese anaco do mundo que é Gres, como reza o monolito cun poema de Neira Vilas ao pé das Insuas. Un a un, foron recitando palabras que marcaron a obra do xenial escritor, coa vida non partida, senón convertida en ponte, aos dous lados do Atlántico.

As flores silvestres dos nenos nunha cesta e o ramo de rosas que colocaron o presidente da Fundación, Luis Reimóndez, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, repousan onda a tumba do matrimonio. E non foi o único xesto de cariño e lembranza para os dous: xa na sede da Fundación, García recibiu a medalla Neira Vilas, que se outorga aos gañadores dos diversos certames literarios que convoca a entidade e que é obra do artista mindoniense Xosé Vizoso. O motivo da entrega era o tremendo vínculo que mantén García coa fundación, anos despois de ter deixado de ser o seu secretario. O de onte era un día de lembranza, "porque lembrar é a única maneira de deter o tempo", como dixo aconductora da homenaxe e secretaria da fundación, Rosalía Morlán. Pero tamén era un día de festa, ao ver cómo a casa do matrimonio volvía encherse de nenos, a meta que sempre tivo a fundación. Trala descuberta dunha escultura de Xosé Brenlla, co perfil de Neira Vilas, e da man de Valentín García, Luis Reimóindez, o alcalde cruceño, Jesús Otero, e a directora do CEIP do Foxo, Rosa Ferreira, os nenos do colexio fixeron unha singular adaptación do conto A cebra Camila, en lembranza de Neira, si, pero sobre todo de Anisia Miranda e ensaiados polo mestre Xosé Luna. A canción popular galega misturouse aquí con sonidos próximos ao rap e incluso algún que outro guiño á ópera. E, en contra do que di o refrán, non pasou o día e pasou a romería. Hoxe, os nenos do Foxo farán unha lectura colectiva de obras e poemas de Neira Vilas. A actividade está aberta a familias e a todos os veciños.