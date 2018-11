La consellería invertirá tres millones de euros en acondicionar y señalizar la Vía de la Plata

La Consellería de Cultura e Turismo invertirá tres millones de euros el año que viene en la Vía de la Plata para que esta ruta llegue en un estado óptimo a la celebración del Xacobeo 2021. Su titular, Román Rodríguez González, se reunió ayer con alcaldes, concejales u otros representantes de los concellos por los que discurre este trazado -el de mayor extensión de Galicia- para avanzarles el proyecto de actuación integral que su departamento llevará a cabo en 2019. Asistieron también la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y la comisaria del Xacobeo 2021, Cecilia Pereira.

El encuentro tuvo lugar a última hora de la mañana en las dependencias de la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. Allí, Rodríguez informó a los asistentes de las líneas generales de trabajo, toda vez que se está ultimando la redacción del proyecto de intervención. Una vez concluído, será remitido a cada uno de los 35 ayuntamientos de la Vía de la Plata -repartidos por las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña- para poder tener en cuenta sus posibles observaciones; entre ellos, figuran los de Dozón, Lalín, Silleda y A Estrada.

Como manifestó el conselleiro, "de este modo se sigue avanzando en los compromisos del Plan Director del Camino de Santiago", que dedica 2019 al también conocido como Camino Mozárabe, dentro del calendario de preparación del próximo Año Santo. El proyecto se licitará a principios de año para poder comenzar a trabajar en verano y que esté acondicionado y con sinaléctica renovada a final del ejercicio, según indicó el conselleiro. En este sentido, anticipó también toda una serie de "acciones de dinamización y promoción" que recorrerán la totalidad de este itinerario y que se añaden a las diferentes inversiones dedicadas en el último lustro al cuidado de esta ruta.

Gracias a esta atención permanente "se ha intervenido siempre que ha sido preciso" en la adecuación de tramos dañados y en la reforma de la red pública de albergues, que se continúa ampliando. De hecho, entre las actuaciones concluídas se encuentra el nuevo albergue de Ourense, sito en el casco viejo de la ciudad y listo para su apertura, lo que supondrá "una mejora sustancial en la acogida prestada a los peregrinos a través de un inmueble histórico que ha sido rehabilitado con esta finalidad".

En la actualidad, la red pública dependiente de la consellería dispone de trece albergues y más de 400 plazas. En los últimos años, la SA de Xestión do Plan Xacobeo ha asumido la gestión directa de algunos cedidos por los concellos.

El plan no contempla ningún albergue público nuevo en la comarca, si bien el conselleiro valora que puedan surgir del emprendimiento particular. "Ya tenemos A Laxe y A Bandeira y, obviamente, lo que queremos es que la iniciativa privada se sume y pueda generar actividad económica en torno al flujo de peregrinos", señala Rodríguez, que valora proyectos como el impulsado por un particular en Donsión, "siempre que se hagan conforme a los diferentes marcos legales". "Por supuesto, todas las iniciativas privadas en el ámbito turístico y, en este caso, de los albergues son bien recibidas, porque el Camino de Santiago, aparte de ser un itinerario cultural de primerísimo nivel, es un elemento económico y de creación de empleo", expone el político de Lalín.

Peregrinos a caballo

Asimismo, está previsto el acondicionamiento o construcción de un albergue a lo largo de la Vía de la Plata para dar respuesta a las necesidades de los peregrinos a caballo, una de las opciones que permiten obtener la Compostela. Cabe tener en cuenta que, desde la aprobación del plan director, la Xunta de Galicia viene trabajando en la especialización como itinerario ecuestre de esta ruta jacobea, con inicio en el sur de España, en donde, como recordó ayer el conselleiro, hay una gran tradición de peregrinación a caballo. Ya en 2007, el gobierno autonómico logró que la Federación Hípica Española procediese a incorporar al Registro de Itinerarios -con el código IE-016- el tramo A Gudiña-Compostela como itinerario ecuestre. Una vez incluído, se llevó a cabo su correspondiente señalización con una inversión superior a los 48.000 euros. De igual modo, en el Parque Monte do Gozo se ejecutó un centro de acogida para peregrinos a caballo, cuyo servicio de atención ha sido licitado este mismo mes.

La Vía de la Plata mantiene en los últimos años una afluencia constante de peregrinos que la lleva a superar los 9.000, con "un importante margen de crecimiento", tal como indicó ayer Rodríguez. El 60% de ellos son españoles y, entre las otras nacionalidades, destacan portugueses, alemanes, italianos, franceses, estadounidenses, británicos, holandeses y belgas.

Las actuaciones previstas en la Vía de la Plata para 2019 amplían el alcance de las ya realizadas en el Camino Francés en 2015, en los del Norte y Primitivo en 2016, en el Inglés y el de Fisterra y Muxía en 2017 y en el Portugués y su variante costera este año. La programación se completará en 2020, a tiempo para el Xacobeo 21,con la actuación en el Camino de Invierno -que entra en Deza por Rodeiro y se une a la Vía de la Plata en Lalín- y la Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla.