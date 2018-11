Alumnos do Marco do Camballón visitan o viveiro de empresas

| Un grupo de estudantes do instituto cruceño Marco do Camballón visitou onte o viveiro de empresa de Lalín, no polígono Lalín 2000. A deputada provincial de Cohesión Social e Xuventude, Digna Rivas, foi a encargada de recibir aos alumnos. Os visitantes puideron coñecer datos sobre os viveiros de empresas e o seu papel no desenvolvemento económico da provincia, así como as experiencias postas en marcha por dous viveiristas.