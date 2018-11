El PSOE pide diálogo social para acabar con la problemática laboral del SAF de Forcarei

El PSOE de Forcarei pide "diálogo social" en relación con la "problemática laboral" de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Es la segunda vez que lo pide este año. De hecho, en marzo abogó por que el Concello "asumiese la responsabilidad de buscar soluciones ante los impagos de nóminas que sufrían las trabajadoras" y que ello se hiciese "desde la unidad de acción de las fuerzas políticas". Pero, ahora, "ante el recrudecimiento del conflicto y ante la nueva licitación del servicio tras la situación financiera de la empresa adjudicataria" -que, según desveló la pasada semana la CIG entró en concurso de acreedores en septiembre- los socialistas vuelven a "demandar diálogo con las trabajadoras afectadas" haciendo notar que "son vecinas afectadas por un problema con una empresa que presta un servicio municipal". De ahí que ahora el grupo municipal socialista estime que desde la administración local no se puede "escurrir el bulto como se hizo hasta ahora".

Señala que el Concello de Forcarei acaba de licitar el SAF para 36 meses –que se comenzarían a contar para prestar el servicio a partir del próximo año– por un importe de 1.087.852,08 euros más IVA para cubrir 20.709 horas ordinarias y 1.731 extraordinarias. Y el PSOE valora la subida que ello supone.

Al respecto, se refiere a la que ha sido su postura al respecto en los últimos años. Los socialistas destacan que –tal y como demandaron en varias ocasiones desde el año 2015– han venido expresando su convicción de que "la licitación del SAF por parte del Concello debía tener un precio razonable para evitar ofertas inviables económicamente como sucedió con las dos licitaciones anteriores". Y a propósito de ello, afirman que "nos alegramos de que de esta vez subiesen el precio de licitación" aunque admiten que "nos alegraría aun más que incluyesen cláusulas sociales como otros concellos de Galicia en este tipo de servicios".

Tras desvelar que el SAF se licitará por 1,08 millones más IVA para cubrir 20.709 horas ordinarias y 1.731 extraordinarias, desde el PSdeG-PSOE de Forcarei se espera que "la empresa que resulte adjudicataria logre liquidar las deudas que se mantienen con varias trabajadoras del servicio y concluyan de una vez la actual situación de inestabilidad laboral y salarial". "Un servicio tan sensible como es el cuidado a nuestros mayores debe tener estabilidad y no estar sometido a estas tensiones que redundan en su calidad y en la situación laboral de las trabajadoras", concluye.