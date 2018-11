Varios colectivos promueven actos para ayudar al pueblo saharaui

Los colectivos lalinenses O Naranxo; Salvemos as Fragas de Catasós; Circulo de Recreo Lalín; Tarabela y Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, además de la Taberna O Segrel y la colaboración del Concello de Lalín, ponen en marcha la iniciativa Lalín co Pobo Saharaui. Desde el jueves y hasta el domingo, la cabecera comarcal acogerá cuatro eventos en los que se puede hace un donativo, que irá destinado a ayudar a los refugiados saharauis.

La programación arranca este jueves, día 29, en el salón de actos de la biblioteca municipal. A las 21.00 horas se proyecta Gurba, la condena. Es un documental sobre el que puede considerarse el exilio más largo del siglo XX. A su término habrá una mesa redonda con Pablo Romeo, representante dezano de Sogaps. El viernes, a las 20.30 horas en el Casino de Lalín, actúan Mielitza, y el sábado, en O Segrel (23.30 horas), hay un concierto de aniversario de The Homeless. Por último, el domingo, día 2, en el Casino y a las 19.00 horas, Ángeles Goás ofrece una sesión de cuentos con As fames contadas.