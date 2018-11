"El fin de semana ideal para mí es dedicarle el sábado a los animales de mi finca, y el domingo a mi familia"

-¿A qué dedica el tiempo libre que le deja tanto trabajo?

-La gente que lea esto, y me conozca de verdad, cuando lo vea sonreirán porque me reconocerán. Me encantan los animales. Tengo una finca donde tengo animales, que es donde me relajo los sábados y donde también desconecto del día a día de la semana, del estrés de la oficina, de los viajes y del coche. Para mí mi fin de semana ideal es dedicarle el sábado a los animales de mi finca, y el domingo dedicárselo a mi familia.

-¿Algún animal en concreto?

-Me encantan las vacas. Así te lo digo. Lo mío no es nada industrial porque no vivo de ellas. Lo mío es ocio puro y duro. Allí te cabreas un montón, te llenas de porquería por todos los lados, pero sinceramente me relaja muchísimo. Hay gente que no logra entenderlo, y que me pregunta cómo me puedo levantar un sábado a las siete de la mañana para llenarme de porquería y trabajar duro, porque son animales que te lo exigen. Pero ya te digo que las vacas me relajan muchísimo. Ya sé que puede resultar extraño, pero a todo el que me lo pregunta le digo lo mismo: Me gustan los animales, y las vacas por encima de todos los demás.

-¿A lo mejor esa afición está relacionada con la reciente diversificación de Galitec con la creación de Emdeza Elaborados Cárnicos?

-Ya te digo que lo de las vacas lo tengo como ocio. Emdeza nos permite llegar al cliente final con nuestros productos cárnicos y, en definitiva, hacer marca.