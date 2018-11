El PP asegura trato de favor en una licencia a un familiar de Pena

El Partido Popular de Silleda ha abierto una guerra política contra el gobierno municipal en lo que considera un supuesto trato de favor a afines en la concesión de permisos para la ejecución de obras. Ahora, la formación de Ignacio Maril asegura que el mandatario local, Manuel Cuíña, otorgó una licencia en contra de los informes de los técnicos del departamento municipal de Urbanismo a un familiar de la exregidora Paula Fernández Pena.

A juicio de los populares, este asunto representa un nuevo caso de trato de favor por parte del mandatario local. En su alegato, señala que no tienen conocimiento de que en ningún otro caso se hubiese producido un hecho como este, ya que a pesar de que los técnicos advertían entonces de la ilegalidad de la obra que se pretendía llevar a cabo, el regidor la concedió igualmente, "de forma claramente irregular", dice. Sobre este asunto añade el PP que esta circunstancia es más grave todavía si se tiene en cuenta que en ese mandato la exalcaldesa fue especialmente dura en el seguimiento de todas las obras llevadas a cabo por los ciudadanos, "multiplicando las denuncias e incluso animando a los vecinos a que denunciasen estos casos". Por eso arguye que el control que desde el gobierno local se ejercía "con el resto, no iba con ellos y para muestra, tenemos este caso, en el que concedieron una licencia y miraron para otro lado, mientras presionaban al resto de los vecinos". El PP opina que el cumplimiento de la ley "no va con ellos ni con los suyos, lo que nos parece gravísimo y de lo que pediremos explicaciones de manera urgente".

Además, se incide en que desde el ejecutivo municipal se está recurriendo a los decretos para la autorización de obras mayores. En este caso el grupo de la oposición denuncia que las explicaciones dadas por Manuel Cuíña y el concejal de Obras y teniente de alcalde, Klaus Brey, en relación a la concesión de una licencia para una granja de cerdos queda cada vez más en entredicho. Para Ignacio Maril, las explicaciones ofrecidas por ambos representantes del grupo de gobierno los están dejando en evidencia. "Dijeron que la concesión de licencias de obra mayor por decreto era un procedimiento habitual y de urgencia para evitar la pérdida de subvenciones, pero lo cierto es que desde el año 2016, solo se concedieron cuatro permisos de esta forma". En esta línea especifica que de estas cuatro, tres fueron para el propio alcalde y para Brey; en concreto, la de la granja y las otras dos para construir sus piscinas particulares, "las que suponemos que eran muy urgentes y tenemos que pensar que estaban subvencionadas", ironiza. Pregunta por quién [estarían subvencionadas] y advierte de que su grupo está trabajando en este sentido para averiguarlo.

Para el PP estos casos de trato de favor son "gravísimos" y recuerdan a Manuel Cuíña y a Klaus Brey que son los responsables municipales de las áreas de Urbanismo y de Obras. "Estos hechos son una auténtica cacicada y les debería caer la cara de vergüenza ante los vecinos, que esperan meses y años para obtener sus licencias". Por último, destaca que estos episodios demuestran cómo funcionan estas dos concejalías y opina que ambos están "absolutamente inhabilitados para continuar el frente de ellas".