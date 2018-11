Un museo na vella escola de Cortegada

Veciños traballan na reparación do interior do inmoble. // D.G.A.

A Asociación de Veciños e Cultural de Cortegada "Avecuco" pretende a rehabilitación da que fora antiga escola nacional mixta de propiedade municipal, para a súa utilización veciñal en diversos usos e actividades que expoñemos no presente informe:

O edificio a rehabilitar data dos anos trinta do pasado século en que fora construído para escola mixta da parroquia, deixando de funcionar nos anos sesenta cando se levou a cabo a concentración escolar co conseguinte abandono, polo que se atopa en estado ruinoso na actualidade. Tratase dunha edificación de cachotería con marcos de cantería, ten forma rectangular, ocupa unha superficie duns 130 metros cadrados e esta situado a pé da pista que leva dende a estrada de Silleda a Laro no lugar de O Burgo deica o de Camporrapado.

Un proxecto encargado pola asociación para a rehabilitación desta antiga escola, aporta os detalles e planos da construción e tamén fotos do estado en que se encontra na actualidade e da rehabilitación que se pretende, cun presuposto duns 200.000 euros que teñen previsto aporten un 75% o Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte (GDR-22) e o 25% restante o Concello de Silleda. Cabe sinalar que os veciños poñen a man de obra para limpar o edificio que xa iniciaron e achegas económicas se fora preciso.

Nos locais da antiga escola contemplase a creación dunha "Aula de Informática" que ofrecería a posibilidade de achegar á veciñanza da parroquia aos recursos informáticos, de xeito especial aos de maior idade abríndolles novos horizontes gracias a Internet, ferramenta que se fai imprescindible na vida social, laboral e recreativa da vida cotián de hoxe en día. Contaría alúmenos cunha quincena de ordenadores de sobremesa, impresoras, escáners, mesas a outros aparellos necesarios así coma unha pequena biblioteca con manuais e libros técnicos. A aula de informática ocuparía uns 50 metros cadrados da planta baixa e outros 20 metros cadrados aproximadamente desta planta estarían adicados a servizos ao igual que o baixo cuberta onde irían unha oficina e un pequeno almacén, segundo se detalla en documentación adxunta.

Para o resto da planta baixa nunha superficie duns duns 50 metros cadrados, consideramos aquí o aproveitamento coma "Museo-Exposición e Sa Multimedia e de Reunións" que desenrolamos a continuación: Ocuparía a metade da superficie da planta baixa na que se dispoñerían vitrinas, estanterías e paneis de xeito conveniente nos que se mostrarían os distintos aspectos e peculiaridades que recollan a historia e patrimonio destas terras de entre o Chamor e o Deza, as súas xentes cos seus vellos oficios, as celebracións, os persoeiros ilustres e canto identifique a singularice a zona de Cortegada mediante fotos, cadros, planos, libros, mapas, documentos, pezas arqueolóxicas, obxectos, maquetas, útiles e apeiros de pequeno tamaño, que por dación ou en deposito acheguen particulares e institucións. Nesta parroquia destaca, no seu patrimonio, os petroglifos de Pena Longa, unha estación rupestre con mais dunha vintena de gravados e outra maís na aba do castro Montaz en Tras da Costeira. As mámoas nas Mamuelas ou Minas dos Mouros, nos Chaos e Monte da Cornoa no lindeiro coa parroquia de Siador. E o Castro do Cura ou de Cortegada situado preto da igrexa parroquial no que se teñen localizado muíños de man, machados e outros obxectos que gardan os veciños nas súas casas ao carecer dun lugar axeitado para a súa exposición e custodia.

Patrimonio

A súa igrexa parroquial barroca que conserva elementos prerrománicos e románicos, destacando polas seus canzorros figurados e as métopas con rosáceas que conserva baixo os aleiros e na ábsida que datan do século XII, pero xa antes no século VIII a igrexa de Santa María de Trasdeza, que así se chamaba daquela, figurando no testamento do bispo Odoario e dous séculos despois mencionada nun documento de dación o mosteiro de Carboeiro. Tamén destaca polos seus antigos retablos e imaxes e ten reloxo de sol, e nas proximidades un peto de animas adicado a Santo Antonio datado en 1902 o ano en que tamén rematoú a torre da actual igrexa. A casa reitoral unha boa construción centenaria moi reformada e o seu carón un bo exemplar de carballo que da sombra ao amplo saído e unha antiga fonte con mina. Un cruceiro e unha cruz na entrada que se refiren mais adiante deste apartado. E a Capela dos Aflixidos en Camporrapado construída en 1812 e pertencente a casa do médico Alfredo Ramos, rodeada dunha fermosa carballeira na que se celebraba romaría anual e tamén feira mensual o 24 de cada mes deica mediados do século pasado.

E a Capela da Santa Lucía, en Framiñán, propiedade da familia Tallón, que tivo noutro tempo famosa romaría de ofrecidos, sendo recentemente restaurada exteriormente, labor que aínda agardan o retablo e as tres imaxes que tiña. A Capela do San Brais na casa grande dos Chaos datada en 1827, propiedade da familia moradora do casal coa que forma un interesante conxunto que inclúe o hórreo, eira enlousada e o pombal. Tamén atesoura un cruceiro procesional, outro en Cardigonde e un terceiro en Os Chaos.

Na arquitectura civil temos a Casagrande dos Chaos, a de Fonte maior a Casa de Ramos, Casas do Burgo e a Casa de Tallón. Outra coa mesma denominación en Cardigonde que foi de taberneiro e arrieiro rodeada por unha boa carballeira da familia Tallón, restaurada recentemente para o proxecto " Trasdeza Natur". A Casa dos Paus" en A Vrea que foi de labregos podentes de primeiros do século XX, restaurada e adicada ao turismo rural e propiedade da que foi alcaldesa de Silleda e agora senadora Paula Fernandez .Tamén se conservan alvarizas, muíños e pontellas ou medio cento de hórreos, entre os que destacan, polas súas dimensións os da Casa Grande Fonte maior con 5 claros e a da Casagrande dos Chaos, con catro e unha espléndida eira de cantería. Hai árores senlleiras coma o carballo da Reitoral, o de Cardigonde, o castiñeiro de Camporrapado, a oliveira de Covas ou formacións coma a carballeira de Tallón en Cardigonde ou a da referida da feira en Camporrapado que rodea a capela dos Aflixidos. A desaparecida feira de Camporrapado, o 24 de cada mes, que debeu de comezar a medidos do século XIX para desaparecer cen anos despois a que acudían xentes de Deza e Trasdeza; as festas patronais que inclúen a "Festa da Paella" que se ven celebrando dende o ano 2000, aínda que o prato mais típico é a "richada" que se ofrecía en tabernas e mesóns.

Os seus fillos ilustres son: Antón Alonso Ríos ( 1887-1980), "mestre, escritor e político galeguista, deputado agrario en 1936 e secretario xeral do Consello de Galiza no exilio bonaerense ", segundo reza nunha placa colocada na súa casa natal de Camporrapado que foi comercio e taberna. Alfredo Ramos López (1888-1960) tamén nativo de Camporrapado, médico moi estimado polos veciños que ó seu falecemento adicáronlle un monumento no parque da igrexa de Silleda. A súa casa natal a que pertencía a capela dos Aflixidos xa referida, foi restaurada en tempos recentes.

A mesma sa adicada a Museo-Exposición serviría tamén para proxeccións múltimedia a modo de pequeno auditorio coa provisión dun canon con pantalla fixa ou móbil, un retro-proxector, unha TV de grande formato con aparellos accesorios e deica medio cento de selas que poderían ser portátiles e recoller cando non se precisen. De igual xeito, na parte central do local podería colocarse unha mesa e selas para pequenas reunións de veciños que non precisen un maior espazo, para o que a parroquia xa dispón dun centro social situado a escasamente trescentos metros con amplas instalacións que comparten os veciños cos Servizos Contra Incendicos da Xunta.