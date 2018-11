Mario Reboredo Surribas: "En Lalín lo de embarcarse en una aventura empresarial es algo que se lleva en la sangre"

El Grupo Galitec fue distinguido recientemente con un accésit a la creación de empleo en los XXIII Premios Xove Empresario. El grupo empresarial fundado y dirigido por José Ramón Pedrosa y Mario Reboredo comenzó su andadura en 2005 con Galitec Desarrollos Tecnológicos, firma dedicada a la construcción de instalaciones deportivas y de ocio. Más adelante, buscando la diversificación del negocio y coincidiendo con los peores años de la crisis, decidieron apostar por el sector primario. Reboredo es el director general de la firma lalinense galardonada.

-¿Esperaban recibir un premio como el de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra?

-Tengo que reconocer que en cierto modo no nos cogió por sorpresa. Somos conscientes de que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo tremendo. No hablo de resultados porque vienen solos. Nuestra recompensa ha sido el buen año que tuvimos en este 2018. Ha sido muy buen año en cualquiera de las cuatro empresas que tenemos, y de alguna manera viene el reconocimiento, pero tampoco nos pilla por sorpresa porque como te digo el trabajo es intenso e inmenso para todo el equipo.

-¿Se consideran un ejemplo de que la clase empresarial dezana ha sabido salir de la crisis?

-Yo digo que es muy bueno que nosotros hayamos iniciado nuestra andadura profesional en 2005 porque hemos pasado una crisis muy grande, y eso nos ha fortalecido. Efectivamente, somos una empresa de Lalín que hemos podido superar esa tremenda crisis y que personalmente opino que hemos salido muy fortalecidos de todo ello.

-¿Cree que en este tipo de crisis se realiza una selección natural?

-Nuestra empresa lo ha notado doblemente. Primero porque nos ha servido para profesionalizarnos un poco más, pero sobre todo por nuestro fondo de comercio, por nuestros clientes. Ha habido esa criba tan importante que me planteas en tu pregunta, y ahora mismo muchas empresas que no lo estaban haciendo del todo bien, o con las que no se podía trabajar al cien por cien, en este momento sí se puede. Quiero decir que ha habido una criba muy importante que finalmente nos ha beneficiado a todos.

-¿Qué le parece cómo lo están haciendo sus compañeros de profesión en esta comarca dezana?

-Yo creo que lo de montar un negocio o embarcarse en cualquier aventura empresarial, en Lalín se puede decir que es algo que se lleva en la sangre. Sin duda alguna, la gente de Lalín es emprendedora y no me preguntes muy bien el por qué, pero está demostrado que es así. Es un pueblo con gente que se lanza y con muy buenos resultados. Hay que recordar que hasta hace pocos años Lalín era un pueblo y el tejido empresarial contaba con un poco de textil además de la importante industria ganadera de toda la zona. El ver que en este pueblo estaba todo por hacer hizo que unos copiaran a los otros y al final comprobaron que en Lalín podemos hacerlo. Todo eso unido a las magníficas infraestructuras de comunicación ha llevado a que Lalín salga adelante. El tejido empresarial actual es bueno.

-¿Qué fue lo que hizo que apostasen en el Grupo Galitec por la diversificación del negocio?

-Yo creo que ahora mismo los empresarios estamos obligados a pensar en diversificar porque el futuro a corto y medio plazo es un tanto incierto. Debemos ver ese corto plazo con cierto miedo y no acomodarse. El empresario no se puede acomodar, tiene que pensar en buscarse las habichuelas diversificando. Yo soy un amante -no un aventurero, que conste- de diversificar los negocios, de poder apostar en diferentes sectores, que es lo que ha hecho Galitec.

-Pero eso no siempre se puede conseguir, ¿no es cierto?

-Tienen que darse una serie de condicionantes, por supuesto. Por ejemplo, si te vas a meter en una empresa de ganadería, lo principal es que te gusten los animales porque sino nunca lo vas a vivir con pasión, que es cómo debes hacerlo. Y algo muy importante también es echarle un poco de valor para meterte en un sector diferente a lo habitual e intentar sacarlo adelante. Tengo claro que nosotros vamos a crecer en los dos sectores en los que estamos ahora mismo, tanto en el de la construcción como en el mundo de la alimentación.