Homenaje póstumo de la Banda Municipal al director López Masid

| La Banda Municipal de A Estrada cerró anoche con un pequeño homenaje musical póstumo al que fuera director de la formación, Eulogio López Masid, su tradicional Concerto de Santa Cecilia. En este debutaron cuatro músicos noveles en las especialidades de percusión, trompa, saxofón y bombardino. Ante su público, muy fiel, interpretaron un programa compuesto por "Ateneum", "Impresións Galegas", "Highlights from Chess", "Second suit for Band" de Alfred Reed (de estreno) y "Federband".