Denuncian que la biblioteca de Rodeiro incumple sus funciones

Una de la usuarias de la biblioteca municipal de Rodeiro critica el estado lamentable que padecen las instalaciones, la falta de catalogación de los ejemplares, que según ella, se encuentran amontonados en cajas, además de la dificultad que existe para acceder a las estanterías, debido a la presencia de manualidades en las mismas y manifiesta que en este espacio público hay un ruido constante. `

El concello de Rodeiro ofrece un servicio de ludoteca, que incluye distintas actividades por las tardes, después del horario lectivo. "Es un servicio que aplaudo, que quede claro, pero esas actividades lúdicas no deberían desarrollarse en un espacio público pensado para el estudio y la lectura", señala Ana Jorge, que además añade que "hay niños merendado en una mesa y usuarios tratando de estudiar en una mesa contigua, ésa es la situación actual". Jorge apunta a que lleva varias semanas intentado hacer uso de la biblioteca municipal, pero que le resulta absolutamente imposible concentrarse. "Enseñarles a mis hijos que la biblioteca es un espacio público en dónde rigen una normas de silencio y respecto y donde se va a leer y estudiar, pero allí es inviable y justo ven lo contrario".

Esta usuaria manifiesta que "después de varios intentos para tratar el tema y ante la falta del regidor que no accedió a reunirse conmigo", decidió reunirse con el director del CPI de Rodeiro que "sí tuvo tiempo para atenderme y una posible solución podrían ser solicitar una aula del colegio para las actividades extraescolares. Esto ya se hacía durante la época del bipartito y daba buenos resultados". Jorge apunta que "según me explicó el director del centro bastaría con que el alcalde presentara un escrito para solicitarlo. Así los niños del centro no tendrían que desplazarse y andar a la lluvia y tendrían un espacio más adecuado en todos los aspectos". Esta vecina de Rodeiro alude a que presentará un escrito en el Concello para exponer este y otros temas y confía en que los partidos de la oposición "valoren la importancia de los hechos y tengan a bien llevar mi petición al siguiente pleno".