El PP achaca a la "caótica gestión" del regidor la posible pérdida de ayudas futuras

Los populares de Lalín afirman que el gobierno local "agotó el poco crédito que le quedaba" al pretender culpar al PP de retrasar la cuenta general "cuando ésta llegó a la comisión del lunes con seis meses de retraso" y le recuerda que "quien retiró la cuenta de la comisión fue el gobierno", ante un informe del secretario municipal que decía muy claramente que "se incumplía la ley gallega en los plazos de la entrega de la documentación de la convocatoria".

Los populares indican que "lejos de caerle la cara de vergüenza al gobierno por una convocatoria hecha a destiempo, sin cumplir la ley y saltándose las indicaciones del habilitado nacional de más rango" quiere ahora echarle la culpa al grupo de la oposición como si los responsables de llevar las tramitaciones con orden, criterio y seriedad fuesen los populares.

Insisten desde el PP que el retraso de más de seis meses en la tramitación del citado documento económico representa "la maquiavélica forma de hacer política" del alcalde, Rafael Cuíña, que tuvo mucha prisa en presentar la liquidación de 2017 porque le permitía contar con el dinero de los remanentes para su maquinaria electoral", pero no se preocupó de presentar la cuenta general "cuando ya tenía casi todo el trabajo hecho con la liquidación". Alega que como no le daba rentabilidad política "no lo priorizó y tardó medio año en rendir la cuenta".

El PP condena que el mandatario pretenda que los populares estudien en tres días, que fue el tiempo que le dieron desde la entrega de la convocatoria, lo que a él le llevó seis meses presentar, cuando la legislación dice que disponen de 15 días. "Esta es la manera de gobernar de alguien que solo le preocupa él y de la rentabilidad del poco que hace", añade, y dice que la "negligente gestión de Cuíña y un retraso injustificado en la presentación de la cuenta pusieron en peligro inversiones de otras administraciones", algo que solo un alcalde "irresponsable y solo preocupado de sus intereses particulares puede hacer".

Obras en el Golmar

En otro orden de cosas, el grupo municipal popular presentaba en el día de ayer una moción en la que propone que el pleno exija al alcalde el cumplimiento de los compromisos logrados por el gobierno en la negociación de los remanentes de 2017 y acometa, en consecuencia, la construcción de la pérgola del CEIP Xesús Golmar. Plantea que esta actuación se lleve a cabo de manera simultánea a la puesta en marcha de la nueva cubierta del patio y la marquesina destinada al transporte, tal y como recogía el documento firmado por los concejales de Compromiso por Lalín (CxL), PSOE y BNG.

El PP recuerda en su exposición de motivos que el PP había incluido en sus propuestas de la mesa de negociación de los remanentes una serie de mejoras en este colegio público, iniciativas que materializó después de mantener reuniones con la dirección del centro y directivos de la ANPA. La propuesta inicial, recuerda, consistía en la construcción del patio cubierto y dos voladizos solicitados pos los padres y la dirección, con un montante de 15.000 euros. Pero en una de las últimas negociaciones se especificó que esos dos voladizos consistían en una marquesina en la zona de transporte escolar y una cubierta para el patio infantil, propuesta que fue aceptada.