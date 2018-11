El perro guía de un invidente resulta herido por un camión articulado en A Estrada

El perro guía de un invidente resultó herido en la mañana de ayer en A Estrada al ser alcanzado presuntamente por la parte posterior del camión articulado propiedad de una firma estradense que, procedente de la Avenida de Benito Vigo, estaba terminando de cruzar el paso de peatones de la calle Pérez Viondi en dirección a Forcarei cuando se produjo el incidente. Un alertante avisó al 112 de una persona ciega había sido golpeada por un camión en la citada calle y que, tras el suceso, el vehículo no se había detenido sino que había continuado la marcha. Ese informante añadía que, a causa del suceso, el perro estaba "malherido".

Hasta el punto se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local, constatando que, aparentemente, el invidente había resultado ileso y que, a falta de la valoración de un veterinario, la vida de su perro no corría peligro. El camión fue localizado poco después y todo parece indicar que su conductor no se habría dado a la fuga sino que, al tratarse de un camión articulado, presuntamente no habría sido consciente de que el perro guía del invidente había resultado alcanzado por la parte posterior del camión.