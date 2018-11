El alcalde lleva meses de gestiones con la Xunta por la estación y prioriza un espacio para jóvenes

El alcalde de A Estrada, José López Campos, coincidió ayer con la valoración del mal estado de la estación de autobuses de la localidad que realizan los jóvenes usuarios del Centro Juvenil La Estación que han reunido 700 firmas para pedir que se les siga brindando a los jóvenes de A Estrada un lugar en el que se fomenten "la convivencia, el respeto, la superación personal y el empeño" además de solicitar un "salario para los encargados" adultos de abrir actualmente estas instalaciones para que la población adolescente local "pueda gozar de actividades lúdicas que desarrollen su espíritu emprendedor y su capacidad creativa" para "evitar la violencia y la discriminación" a la par que se facilita su "integración grupal". Si estos jóvenes pretenden evitar la desaparición del Centro Juvenil La Estación que se creó hace 5 años en los bajos de la estación de buses y reclaman que se cree en él la Casa da Xuventude, denunciando que el inmueble se "cae a pedazos" y presenta goteras, fallos eléctricos y peligro de derrumbamiento, además de la presencia de ratas y ratones, el alcalde coincidió en su pésimo estado pero aclara que él lleva meses haciendo gestiones para tratar de ponerle remedio a esa situación.

Se trata de una infraestructura pública que no se utiliza para el uso para el que fue concebida, explicó, convencido de que "puede tener unos usos más adecuados". A ello atribuyó precisamente las reuniones que mantuvo con la Consellería de Infraestructuras. Pero las gestiones realizadas al respecto en el pasado no fructificaron porque el espacio estaba afectado por una concesión que ahora Xunta y Concello barajan que ya esté vencida. De confirmarse este punto, se abriría la puerta a otras opciones. El Concello no puede actuar sobre el inmueble si este es de la Xunta y, por otro lado, aunque la Xunta se la cediese desafectándola para uso municipal el Concello no puede asumir esa cesión en las condiciones en las que se encuentra actualmente, sin una actuación de reforma previa. Si se produjese esa actuación previa, al Concello le podría "encajar con la Edusi" recuperar ese inmueble, dejar la pérgola exterior frontal que se usa hoy como estación de buses -los andenes siguen sin utilizarse- y recuperar el resto del edificio para otros usos. Pero "no es una cuestión inmediata", apostilló.

No obstante, si se van dando ciertas circunstancias, el gobierno podría lograr su objetivo de recuperar ese inmueble para uso municipal. "Estamos más cerca" de abrir ese "nuevo escenario" y recuperar ese espacio "es una opción atractiva interesante".

Y, aunque el coste de las obras sea elevado, disponer de esa infraestructura podría facilitar la creación de un espacio para los jóvenes de A Estrada "con menos recursos", explicó. Es una de las opciones que pueden plantearse aunque el gobierno tampoco descarta crear ese espacio en otro lugar. Baraja distintas opciones. Ahora bien, lo que tiene claro es que "hacer algo dirigido a la juventud, crear un espacio propio para ellos" es "una prioridad", un "objetivo claro" con la Edusi.