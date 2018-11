El PP ve innecesario un plan de movilidad porque "no es un problema real en Silleda"

"La movilidad no es un problema real en Silleda" y, por tanto, no es necesario un plan. Así respondía ayer el Partido Popular al anuncio formulado la víspera por el gobierno de Manuel Cuíña. Consideran los populares que es "una cortina de humo" para aplacar sus críticas por la obtención de licencias municipales "de manera ventajosa" por parte del alcalde y de su concejal de Obras, Klaus Brey.

"¿Cuál es el problema: el aparcamiento, los atascos, el medio ambiente?", inquiere la formación que lidera Ignacio Maril, que alega que no se da ninguno de los dos primeros problemas y, respecto al tercero, recuerda que el ejecutivo local desestimó una propuesta de su grupo para bonificar el impuesto a los vehículos eléctricos e híbridos, por lo que colige que el medio ambiente "no le preocupa lo más mínimo".

Para los populares, "las singularidades" del municipio silledense "hacen inviable" el modelo que propugna el alcalde. "Primero, porque no es necesario", y después porque "pretende sacar los coches de las calles en las que los edificios no tienen garajes". "No tiene en cuenta que el comercio de Silleda vive en gran parte de la gente de las otras 32 parroquias, ni el envejecimiento de la población, ni nuestra climatología", apunta Maril, que califica de "disparatada" la idea de que los comerciantes pongan sillas para que la gente se siente en la calle. "¿Qué pasará a las ocho de la tarde en verano, recogemos las sillas y la gente para casa?", pregunta.

"Es una lástima que no hayan aprendido de lo acontecido en la rúa Cartagena", declara Maril, que discrepa de ese modelo. "Queremos calles con luz, en las que el comercio funcione y los vecinos de las parroquias puedan acudir cómodamente a hacer sus compras y que se llenen de vida y generen puestos de trabajo", expone. Porque tiene claro que la gente mayor "no va a traer la bicicleta", sino que "va a seguir diez minutos más de viaje en coche y acercarse a concellos vecinos a comprar".

Desde el PP también se cuestiona la anunciada consulta popular sobre el plan de movilidad. "Ya hizo la consulta del concello y, como el resultado le supone un problema para las elecciones, lo aparcó", sostiene el líder popular, que alude también a la consulta sobre la Praza da Feira Vella, de la que "no se sabe qué salió o si participó alguien". Maril contrapone ese "intento de vender imagen de participación de los vecinos" con la actitud del Cuíña en el pleno, en donde "continuamente impide el debate e impone su criterio a su antojo".

A juicio del PP, "las ocurrencias" del alcalde tras visitar concellos que "nada tienen que ver" con Silleda "se califican por sí solas". "¿Si hubiese ido a Madrid, también querría traer el metro a Silleda?", se pregunta Maril. Pide al regidor que "solucione los problemas reales" de los silledenses, como carecer de saneamiento a 200 metros del núcleo urbano, falta de señalización e iluminación en calles o la movilidad en el rural.