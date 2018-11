El ejecutivo acusa al PP de poner en riesgo el acceso a subvenciones por retrasar la aprobación de la cuenta

El gobierno de Lalín acusa al PP de poner en riesgo el acceso del Ayuntamiento a subvenciones públicas de otras administraciones "con su irresponsable e injustificada maniobra para retrasar a la aprobación de la cuenta general". Para el ejecutivo, supone un ejemplo más de la estrategia de oposición, anteponiendo intereses partidistas a los comunes con tal de generar crispación y enfangar la vida política por puro afán electoralista. Sobre su bloqueo a la aprobación del documento dice que el interventor; Fidel García, les explicó que se daban las circunstancias necesarias para que la convocatoria de la comisión especial se tramitara como una comisión y con menor antelación de la prevista, a efectos de agilizar el proceso.

Añade que indicó que la cuenta general no se pudo tramitar antes por la falta de medios y para no perjudicar la tramitación de otros expedientes. En ningún caso, dice, se le puede imputar este retraso a una decisión política sino la una cuestión técnica y de organización de trabajo del departamento de Intervención, como tampoco lo fue la decisión tramitar la convocatoria de la comisión de cuentas aplicando la normativa de las comisiones informativas comunes. "Fue una propuesta del interventor con la finalidad de agilizar la rendición de la cuenta general de 2017 y que, en ningún caso, impedía que los concejales pudieran conocer y hacer los alegatos oportunos antes de su aprobación en pleno"

Aduce que el interventor incidió en su escrito que con ese modelo de tramitación se respeta la publicidad y el derecho a la información de los miembros de la corporación y vecinos que, en cualquier caso, iban a tener un plazo de 23 días para examinar la documentación y formular alegaciones. Además, dice, con esa fórmula se facilitaba que el ayuntamiento pudiera rendir la cuenta antes de final de año para poder solicitar subvenciones a la Xunta.

Insiste en que el interventor le recordó al PP que la cuenta general es un documento técnico y solo es posible rechazar su aprobación en caso de que no se recogieran hechos contables o estos estuvieran mal, opción imposible ya que los datos de la se obtienen de manera directa del programa contable y no de forma manual para evitar posibles errores. O que dijo que las cifras que recoge el documento se obtuvieron mediante los mismos procedimientos informáticos que en años anteriores, en los que no se registró ningún alegato. Por último, señala que a día de hoy en tesorería hay 7,6 millones y la deuda está en 750.953 euros; es decir, unas cuentas saneadas en comparación con los números que dejó el anterior gobierno, con 5,4 millones de deuda y 4,2 en caja.