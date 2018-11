Directiva y padres de la Guardería Elfos se movilizan para tener un espacio donde aparcar

La asociación educativa Elfos, que lleva las riendas de la escuela infantil concertada del mismo nombre, está en pie de guerra. Las multas por aparcar delante del vado de la guardería a algunas de la madres que iban a recoger a sus hijos ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la dirección del centro. La directora, Marisa Moimenta, y padres de sus 50 alumnos han anunciado movilizaciones para luchar contra lo que consideran una injusticia, un peligro y al mismo tiempo una dejadez de funciones por parte del gobierno de A Estrada, al que llevan meses solicitando la creación de un espacio de estacionamiento ante una guardería ubicada en una carretera nacional. A pesar de sus continuas peticiones, no han tenido éxito.

Recogidas de firmas, protestas de cualquier tipo e incluso denuncias civiles. La directora de Elfos anunció que está dispuesta a llegar a donde haga falta para ser escuchada en sus peticiones y que los representantes del gobierno estradense que hasta ahora los han desoído tengan que rendir cuentas.

El motivo de su enfado viene sin embargo de muy atrás. Moimenta pone una fecha concreta, el 2 de marzo de este año. En ese día y por dictado del gobierno estradense entregó en el registro de entrada una petición para que se habilitase una plaza de aparcamiento ante la guardería para que los padres pudiesen parar para recoger a los niños sin peligro y sin obstaculizar el tráfico en una carretera nacional. Esta petición debía ser trasladada posteriormente por el Concello a Fomento, responsable del vial. El pasado mes de octubre, la directora supo por Fomento que esa petición nunca les había llegado. Moimenta tuvo que presentar entonces una nueva petición por registro de entrada del concello, siete meses después de la primera.

No fue la única vía seguida por la directora de Elfos, que también habló directamente con el alcalde para pedir una solución al problema. Según explica, el regidor local le dijo que en unos días el problema estaría arreglado, pero esa solución nunca llegó.

El problema para la guardería aumentó además en los últimos meses con la nueva normativa en las carreteras nacionales, que hizo que se pintase una zona en zig zag delante de la guardería con conos, en la que no se puede aparcar. El motivo es la colocación de un paso de cebra justo delante de sus instalaciones. Además, unos metros más arriba sí se reservó a una plaza para minusválidos ante el registro de la propiedad. "No solo no nos hacen caso, es que ahora no se puede aparcar en ningún lado. Estamos hablando de niños de cero a tres años, que vienen en carritos o en el colo", afirmó. "Un día va a haber una desgracia porque es una carretera nacional", añadió al tiempo que calificó como un despropósito el multar con 200 euros a una madre por parar ante el vado de la propia guardería para recoger a sus hijos.