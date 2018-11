Crespo urge la firma del convenio con la consellería y Cuíña alega que se hará cuando llegue el plan funcional

Gobierno y PP de Lalín valoran de forma distinta el anuncio de la Consellería de Sanidade de remitir en próximas fechas el plan funcional del CIS para avanzar en esta infraesrtuctura. Mientras el portavoz municipal popular, José Crespo, indicaba ayer en una radio local que su grupo "obligaría" al ejecutivo a activar este proceso; el alcalde, Rafael Cuíña, le advertía que la firma del convenio se cerraría "al minuto siguiente" de recibir el plan funcional.

El gobierno considera que la visita del mandatario a Cangas y el hecho de "elevar la presión sobre esta cuestión a categoría autonómica" fue el "detonante final" para que la consellería reaccionase "y se pusiese las pilas ante los numerosos frentes que esta administración tiene abiertos por toda Galicia", entre los que, dice, se encuentran casos tan graves como el fallecimiento de una persona en el PAC de A Estrada. Por otro lado, señala que el el anuncio efectuado anteayer por la delegada de recursos económicos de la consellería, deja a Crespo Iglesias "en una muy complicada situación ante los vecinos por la demostración evidente de que desde 2010, en su etapa como alcalde, estuvo vendiendo un humo que el actual regidor tuvo que encargarse de aspirar con sus acciones y gestiones".

Cuíña considera que el popular también debe dar explicaciones públicas y claras de por que pretendía que se firmara el convenio contradiciendo los informes municipales del más alto funcionario del ayuntamiento, que es el secretario municipal. El gobierno entiende que si Crespo quiere seguir aspirando a hacer política municipal debe, cuando menos, ofrecer disculpas y explicaciones contundentes públicamente ante la ciudadanía por la de una infraestructura sanitaria que podría ser discutible de estar acotada a la actualidad, pero que como las hemerotecas demuestran, viene desde el año 2010. y señala que la credibilidad de Crespo "es igual a cero".

Mientras, el líder del PP volvió a argumentar que los terrenos de Alto de Vales ya habían sido obtenidos en su etapa en la Alcaldía, advirtiendo en 2015 la consellería de la necesidad del registro de las fincas como una única unidad castastral. Además, manifiesta que el 18 de julio Sanidade remititó una carta al ayuntamiento, de la que no tuvo noticias hasta el 2 de noviembre pasado. "Estoy convencido de que [Cuíña] no quiere que se haga para luego echar la culpa al PP, no es normal que a una consellería se pida hasta donde va a ir colocado un pararrayos", comentó, en alusión a las exigencias del gobierno con Sanidade. Por un lado defendió que a una administración pública hay que dar facilidades, entendiendo que el gobierno pudo dar su visto bueno a la propuesta sin disponer del plan funcional, pero luego señaló que contar con este documento podría ser positivo para, una vez analizado, valorar en qué se podría ser mejorado y plantear estas exigencias ante el departamento de Jesús Vázquez Almuiña. Recordó que todavía, para avanzar en el proyecto, falta un acuerdo plenario y la firma del convenio, y criticó que el alcalde hiciese causa común con Cangas, cuando las casuísticas son distintas, pues la villa de O Morrazo todavía no dispone de los terrenos para la obra.

Compromiso

Por otro lado, Compromiso por Lalín (CxL) exige a Crespo que pida disculpas por tratar retrasar el CIS por interés político y por qué pretendía que el Concello avanzase en el proyecto, saltándose los infomes del secretario municipal.