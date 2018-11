Crespo asegura que el gobierno tiene argumentos para denegar la licencia a Racso

El portavoz municipal del Partido Popular de Lalín, José Crespo, asegura que el Concello tiene argumentos suficientes que justifiquen su negativa a la concesión de licencia a la empresa que promueve una planta de reciclaje de neumáticos en el polígono de Botos. Asegura que sí existen elementos de juicio para negar este permiso y lo que tiene que hacer el grupo de gobierno es buscarlos para evitar el desembarco de esta industria.

En una entrevista en una radio local, Crespo Iglesias preguntó al alcalde, Rafael Cuíña, qué hizo durante este tiempo en este sentido más que permanecer impasible. Sobre las declaraciones del mandatario en las que dijo que si Crespo estuviese al frente de la corporación, Racso Soluciones ya habría comenzado a trabajar en Botos, dijo que al menos él sí habría respondido a los hasta dos requerimientos en la fase de exposición pública del proyecto, algo que no hizo el cuatripartito, ni siquiera amparándose en que el técnico municipal responsable de hacer los informes estaba de baja. "No vamos a permitir que se siga engañando a los vecinos", dijo, y reiteró que el Concello sí debió formular sus alegaciones o consideraciones oportunas cuando fue requerido por la consellería. Crespo mantiene que la negativa de la licencia a Racso ya tuvo que haberse concretado hace tiempo y desautorizó al gobierno local por, primero obviar las alegaciones, y luego remitir informes ya contra la planta, pero fuera de plazo.

Por otro lado, recordó cuestiones como el anuncio, hace siete meses, del gobierno sobre la contratación de un informe externo a un técnico universitario, preguntándose dónde está dicho trabajo. Para Crespo el hecho de que el Concello no se pronunciase en tiempo y forma fue clave, quizá, para que la Xunta apostase por una evaluación ambiental del proyecto simplificada y no ordinaria. "Confío en que la Xunta tenga más sentidiño que el gobierno de Lalín", señaló, en alusión a la posibilidad de que la administración autonómica pueda frenar la planta. Dijo que su actividad, no inocua, no puede ir a un polígono urbano sino que esta factoría sí podría ubicarse en una zona alejada de monte.