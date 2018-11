Vecinos de Cardigonde alertan del mal estado de varias pistas

Residentes en la aldea de Cardigonde (Cortegada, Silleda), reprochan al gobierno de Manuel Cuíña la nula preocupación por acondicionar los accesos del lugar. Algunos aseguran que el deterioro de las pistas es tan grande que "no podemos salir a pie de las viviendas debido a las piedras y los socavones. Tenemos que fijarnos en dónde ponemos los pies, para no torcer un tobillo y terminar en el hospital". Añaden que trasladaron al alcalde la necesidad de reacondicionar estos accesos, "pero la respuesta es que no hay dinero y que ya se hará", parafrasean. Los habitantes de esta aldea tienen que desplazarse casi siempre en tractor, ya que lo baches dificultan incluso el tránsito en coche. Critican que localidades como A Bandeira (lugar natal del alcalde) "tenga inversiones millonarias, mientras se desatienden otros necesidades del municipio".