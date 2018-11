Simulacro de incendio con humo real en la residencia de A Estrada

Una treintena de residentes y los trabajadores de la residencia de mayores de A Estrada fueron confinados hoy en un local de la planta baja en el marco de un simulacro de incendio con humo real que arrancó a las 12.40 horas, con la sirena de alarma y la llamada del centro al 112, de acuerdo con las directrices de su plan interior de emergencias. El 112 movilizó a la Policía Local y a Emerxencias de A Estrada. Cuando estos efectivos llegaron al punto, apenas 6 minutos después, la Policía Local ya había retirado el pivote para dejarle libre el acceso a la Praza do Mercado desde la calle Waldo Álvarez Ínsua. El director de emergencia del centro le indicó a Emerxencias que el fuego simulado era en la primera planta, concretamente en la habitación número 8, y que el cerca de medio centenar de personas que había en la residencia entre residentes y trabajadores habían sido ya evacuados y confinados en la planta baja. Los suministros de electricidad y combustible estaban cortados. Emerxencias se hizo entonces cargo de la incidencia. Procedió a simular las labores de extinción y de ventilación de la estancia afectada, donde había humo real. Luego, efectuó mediciones para comprobar que la atmósfera era correcta. Al filo de las 13.00 horas, el centro había recobrado ya la normalidad.

No obstante, aprovechando este simulacro -organizado de acuerdo con la empresa que lleva la prevención de la residencia, Previenen, para comprobar el funcionamiento de la interconexión entre medios internos y externos- Emerxencias de A Estrada revisó las dependencias de la residencia a fin de conocerlas en caso de que pueda producirse una emergencia real, no simulada. Al ver las instalaciones, también le realizó algunas recomendaciones a los responsables del centro. Así, por ejemplo, visitó la sala de calderas. Antes el centro tenía calefacción a gasóleo. Ahora, usa pellets. Para Emerxencias es interesante saberlo. Además, pudo comprobar que a ese sótano es posible acceder por un portal radicado en la calle Manuel García Barros, con un acceso más directo que si se accede por la entrada principal del recinto. De ahí que el personal de Emerxencias desplazado hasta el punto le recomendase al director de la emergencia y, en general, al personal del centro que, en caso de que se produzca una emergencia en el sótano, además de evacuar el recinto intenten abrir la cerradura de esa puerta, asegurándose de que no está cerrada con llave.